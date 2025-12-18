BIST 11.381
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Haftanın açılış mücadelesi, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, topladığı 15 puanla 15. sırada bulunuyor. Kocaelispor ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

Dün teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Antalya temsilcisi, 5 maç sonra üç puan kazanıp ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, geçirdiği sakatlık sonrası bireysel çalışmalarını sürdüren orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt dışında eksik bulunmuyor.

