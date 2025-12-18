BIST 11.381
MAGAZİN

Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı çıktı! İsmail Saymaz'dan Acun iddiası

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere uyuşturucu operasyonu listesinde Şeyma Subaşı da bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın eski eşi olan Şeyma Subaşı hakkında geçmişte de uyuşturucu kullandığı iddiaları gündeme gelmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, son operasyon listesinde ismi olan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı için bir iddia ortaya attı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonundaki Aleyna Tilki ile beraber 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak kamuoyunun tanıdığı Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı çıktı! İsmail Saymaz'dan Acun iddiası - Resim: 0

İsmail Saymaz'ın iddiası
Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı için Gazeteci İsmail Saymaz bir iddiada bulundu. İsmail Saymaz'ın iddiasına göre durumdan Acun Ilıcalı haberdar oldu. İsmail Saymaz şunları söyledi;

-"Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı var. Acun Ilıcalı'nın eşi eski eşi. Acun'un da durumu öğrendiği yani çabaladığı ama yani onunla ilgili sürece etki edemediği iddia ediliyor." 

 

Ünlülere uyuşturucu operasyonu gözaltı listesi! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı! İmam hatipli spikerin cep telefonunda meğer...
