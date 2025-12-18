Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in ''astral seyahat'' videosu paylaşım rekoru kırdı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan ancak adresinde bulunamayan Yusuf Güney, daha önce katıldığı bir programda yayınlanan ''astral seyahat'' videosuyla yeniden magazin gündemine oturdu. Sözleri yeniden yankı bulan Güney'in o videosu paylaşım rekoru kırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde operasyon başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız hakkında gözaltı işlemi uyguladı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı. Ayrıca soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YUSUF GÜNEY'İN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Adresinde bulunamayan ve hakkında gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in, adının uyuşturucu soruşturmasına karışmasıyla birlikte sosyal medyada eski bir videosu gündem oldu.

Güney'in daha önce katıldığı bir programda, sık sık dile getirdiği astral seyahat deneyimleri üzerine sorulan "Astral seyahatlerin sırasında herhangi bir madde kullandın mı?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Yusuf Güney, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asla. Çünkü bir maddenin etkisinde kaldığın sürece bilinçaltında sadece sana görmen gerekeni gösterir, sadece orada kalırsın. Yani ruhun gerçek anlamda bedenden ayrılıp o semaları gezeyim, o alemleri gezeyim yapamazsın. Çünkü çıkışa izin vermez bedenin."