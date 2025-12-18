Cezaevindeki Tuğyan Gülter'den haber var! Koğuşta durmadan Güllü şarkıları çalıyor
Arabesk müziğin efsanesi Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası, annesini kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevindeki yaşamına dair dikkat çekici ayrıntılar gün yüzüne çıktI. Dört kişilik bir koğuşta kaldığı belitilen Tuğyan'ın yeek yemeyi reddettiği, ayrıca yan koğuştan sürekli Güllü'nün şarkılarının çalındığı öne sürüldü.
26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşüp yaşamını yitiren arabesk müziğin usta isi Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bulgular açığa çıkıyor. Başlangıçta kaza olarak kayıtlara geçen olayın, detaylı incelemeler sonrası cinayet olduğu ortaya konmuş ve sanatçının itilerek camdan düşürüldüğü tespit edilmişti. Cinayet şüphesiyle yakalanarak cezaevine gönderilen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde yaşadıkları gündeme geldi. İşte ayrıntılar...
KIZI TUTUKLANDI, ÇELİŞKİLİ İDDİALAR GÜNDEMDE
Soruşturma kapsamında baş şüpheli olarak değerlendirilen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Nur Sultan Ulu'nun itirafçı olmasının ardından "annesini kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, ablası ve arkadaşından şikayetçi olurken, annesinin sevgilisi Kervan nedeniyle öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.
Öte yandan Güllü'nün kardeşleri de Tuğberk Yağız, Tuğyan Ülkem Gülter ve babaları hakkında şikayette bulunarak, cinayetin miras nedeniyle planlı şekilde işlendiğini iddia etti. Güllü'nün ölümüne ilişkin sorumlunun kim olduğu ise henüz netlik kazanmadı.