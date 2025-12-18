Mehmet Akif Ersoy'u yakan gizli tanığın ifadesi! Kokain, cinsel ilişki ve kütüphane detayı

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması sonrasında gizli tanığın verdiği yeni ifadeler gün yüzüne çıktı. Kadın tanık 'Kütüphane'de Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Göçmez isimli arkadaşı ve spiker Meltem A. ile birlikteyken tanık olduklarını anlattı. Gizli tanık Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Göçmez'i kokain kullanırken gördüğünü ve her ikisi ile de cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Sabah gazetesi Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturma ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Mehmet Akif Ersoy ile uyuşturucu partilerine katılan spiker Meltem A.'nın, partiden 9 gün sonra Show TV'nin yanı sıra Habertürk'te de program yapmaya başladığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında “tanık” olarak ifade veren bir kadının iddiaları arasında kokain ve cinsel ilişki partisi gibi detaylar bulunuyor.

Gizli Kütüphane mekanına gitmişler

Tanık kadın ifadesinde, Ersoy ve Ahmet Göçmez'le Cihangir'deki bir mekanda tanıştığını, 9 Eylül 2023'te Mehmet Akif, Ahmet ve Show TV spikeri Meltem A.'nın da olduğu grupla Arnavutköy'deki gece kulübüne (Kütüphane) gittiğini aktardı.

Kokain aldılar birlikte olduk

Sonrasında Ahmet'in evine geçtiklerini ve Akif'le Ahmet'in sürekli mutfağa gidip geldiklerini belirten tanık şunları aktardı:

-"Ahmet, mutfaktan çıkarken işaret parmağı ile dişini temizleme hareketi yaptı. Gelip dudağımdan öpünce acı bir tat geldi. Bu ne diye sorunca 'Kokain içtim, seni etkilemez' dedi"

Gizli tanık kendisinin Meltem A. Akif ve Ahmet'le birlikte olduğunu da anlattı.



"ÜNLÜ OLMAYA ÇALIŞAN KIZ"

Bu olaydan yaklaşık 2 hafta sonra tutuklanan Mustafa Manaz, Ahmet ve Akif'in yanı sıra Ahmet'in telefonunda 'Ünlü olmaya çalışan kız' ismiyle kayıtlı bir kızın da olduğu grubun evde toplandığını aktaran tanık, sonra Etiler'deki gizliliğiyle ünlü Kütüphane isimli mekana gittiklerini söyledi. Tanık ifadesinde "Mekanda çok fazla ünlü isim vardı. Ben story çekmek istedim. Bodyguardlar geldi. Telefonumdan görüntüleri sildirdiler. Akif, 'Bu bizden' deyince bodyguardlar beni bıraktılar. Yoksa beni mekandan atacaklardı. Akif beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ahmet lavabodan geldikten sonra burnunun kenarında beyazlık olduğunu gördüm. Ahmet'i uyardım. Ahmet de temizledi. Daha sonra tek kişilik lavaboya götürdü beni burada öpüştük" dedi.

AKİF’İN ARABASI ÇAKARLIYDI

Sonrasında Ahmet'in evine geçtiklerini söyleyen tanık, "Akif'in arabası çakarlıydı. O önden gidip polis var mı diye baktı biz de onu takip ettik. Daha sonra eve geçtik. Herkes çok akollüydü. Ahmet bana yine teklifte bulundu. Tekrarlamayacağımı söyledim o da saygı duydu. O diğer kızla Akif yatak odasına geçti. Ahmet koltukta sızdı. Tahmini 2023 Ekim ayında Ahmet bana özlediğini yazdı. Ahmet'in evine gittim. Ahmet o gün de uyuşturucu madde kullandı" diye konuştu.