İrem Sak evli mi aslen nereli? Gözaltına alınan Yalan Dünya'nın Tülay'ı çok ünlü bir...
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri de dizi dünyasının ünlü siması İrem Sak oldu. Televizyon izleyicileri onu Yalan Dünya dizisindeki metres rolündeki Tülay olarak hatırlıyor. İrem Sak aslen Sivaslı. Televizyon dizilerinin yanı sıra filmlerde de aranan isim olan İrem Sak hiç evlenmedi. İrem Sak bir dönem NBA oyuncusu sevgilisi Furkan Korkmaz ile olan yaş farkı ile çok konuşuldu. İşte İrem Sak profili...
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu operasyonu gündemi salladı. Ünlü isimlere yönelik operasyon listesindeki şaşırtıcı isimlerden biri ödüllü oyuncu İrem Sak oldu. Televizyon izleyicisi İrem Sak'ı Yalan Dünya dizisiyle hatırlıyor. Peki kimdir İrem Sak, evli mi eşi var mı, hakkındaki suçlamalar neler? İşte İrem Sak hakkında merak edilenler.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu operasyonunda İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Listede ismi bulunan Melisa Döngel ve Yusuf Güney, Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamazken, Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli'nin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ünlülerden oluşan gözaltı listesindeki isimlerden İrem Sak, öne çıkan isim oldu.
Oyunculuk yeteneği ile dizi sektöründe zirveye çıkan İrem Sak, televizyon izleyicisinin gönlüne Yalan Dünya dizisiyle girdi. İrem Sak dizide Selahattin'in pavyonda şarkıcılık yapan metresi Tülay'ı canlandırmıştı.
İREM SAK NERELİ KAÇ YAŞINDA?
İrem Sak 9 Şubat 1986 doğumlu ve şu anda 39 yaşında. Aslen Sivaslı olan İrem Sak Bursa'da büyüdü. Çerkes kökenli İrem Sak, ilkokul ve ortaokulu Sivas'ta okudu. Liseyi Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde tamamlayan İrem Sak, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan İrem Sak, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.