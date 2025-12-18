İrem Sak evli mi aslen nereli? Gözaltına alınan Yalan Dünya'nın Tülay'ı çok ünlü bir...

İREM SAK NERELİ KAÇ YAŞINDA?

İrem Sak 9 Şubat 1986 doğumlu ve şu anda 39 yaşında. Aslen Sivaslı olan İrem Sak Bursa'da büyüdü. Çerkes kökenli İrem Sak, ilkokul ve ortaokulu Sivas'ta okudu. Liseyi Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde tamamlayan İrem Sak, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan İrem Sak, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.