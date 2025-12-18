BIST 11.381
DOLAR 42,73
EURO 50,25
ALTIN 5.948,70
HABER /  EKONOMİ

TCMB'den iki ödeme hizmetleri şirketi için yeni karar

Anadolu Ajansı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamını genişletti.

TCMB'nin İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri, Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ de ödeme hizmeti sunacak.

Karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

