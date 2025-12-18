BIST 11.353
Fransa'da darbe' videosu ortalığı karıştırdı! Macron'a tepki yağdı

Fransa'yı bir video karıştırdı. Sosyal medyada yayılan son dakika olarak verilen, ''Fransa'da darbe oldu'' videosunu milyonlar izledi. Hatta bazı dünya liderleri de ''Neler oluyor?'' diyerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mesaj attı. Videoya dair gerçek bir süre sonra ortaya çıktı.

Fransa'da ''Son dakika'' denilerek sosyal medya platformlarında servis edilen 'darbe videosu' ortalığı karıştırdı. Kısa sürede videoyu milyonlarca kişi izledi. Fransız haber kanalı 'Live 24' muhabiri olarak bir kişi, videoda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin devrildiğini söyledi. Macron'un görevden alındığını, kimliği açıklanmayan bir albay öncülüğünde Fransa'da darbe yapıldığı iddia edildi.

Videonun arka planında ise ışıklandırılmış bir Eyfel Kulesi, polis sirenleri, havada uçan helikopter, silahlı bir asker ve polis bariyerleri arkasında toplanmış kalabalıklar olduğu görüldü.

MACRON'A ''NELER OLUYOR?'' MESAJI

Sahte video sadece Fransa'da değil uluslararası düzeyde de yayıldı. Macron, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentine yaptığı ziyaret sırasında La Provence gazetesine verdiği röportajda, ismi açıklanmayan bir Afrikalı devlet başkanının kendisine mesaj attığını açıkladı.

Fransız lider, Afrikalı liderin kendisine yolladığı mesajda "Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizde neler oluyor?" diye sorduğunu aktardı.

META VİDEOYU KALDIRMAYI REDDETTİ

Yapay zeka tarafından üretilmiş olan videonun 'ISLAM' isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı. Macron ilk olarak videoyu ciddiye almadığını hatta eğlenceli bulduğunu bile söylese de kısa sürede videonun yayıldığı sosyal medya platformu Facebook'un çatı şirketi Meta'ya şikayette bulundu. Ancak Meta'nın söz konusu içeriğin platformun "kullanım kurallarını ihlal etmediği" gerekçesiyle videoyu kaldırmayı ilk aşamada reddettiği aktarıldı.

Bu duruma sert tepki gösteren Macron, "Bizi alaya alıyorlar. Kamuoyunun sağlıklı tartışmasını umursamıyorlar, demokrasilerin egemenliğiyle dalga geçiyorlar ve bizi tehlikeye atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Macron'un durumu Meta'ya bildirmesinden üç gün sonra, videonun platformda hâlâ erişilebilir durumda olduğu belirtildi. Yalnızca küçük bir etiketle "Bu içerik dijital olarak oluşturulmuş veya değiştirilmiş olabilir" uyarısı konulduğu görüldü ve video dün platformdan kaldırıldı.

