Türkiye ile Somali arasında balıkçılık alanında işbirliği

OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında balıkçılık sektörüne ilişkin 'Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması' imzalandı.

Abone ol

OYAK Genel Müdürlüğünde düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş katıldı.

Somali'deki balıkçılık faaliyetlerinin tek merkezden, sürdürülebilir ve kayıtlı bir yapı içinde yürütülmesini amaçlayan anlaşma, Aden ve Yalçıntaş tarafından imza altına alındı.

Anlaşma kapsamında, OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık 2025 tarihinde Somali’de SOMTURK Şirketi kuruldu. SOMTURK, Somali’nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı’na destek verecek.

Somali'nin sahip olduğu zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayacak anlaşma, Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkanı sunacak.

İki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra OYAK'ın sürdürülebilir nema hedeflerini destekleyen bir gelir modelinin oluşturulmasının öngörüldüğü anlaşmayla, balık işleme ve destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve elde edilen katma değerin Somali halkının refahına yansıtılması da hedefleniyor.