Fenomen Sercan Yaşar tahliye edildi

"Uyuşturucu madde bulundurmak" ve "uyuşturucu satmak" suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının ardından tahliye edildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu satmak” suçlamalarıyla gözaltına alınan ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Sercan Yaşar tahliye edildi.
Yaşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeniden ifade vermek üzere bugün adliyeye götürüldü.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.