Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı! İmam hatipli spikerin cep telefonunda meğer...
Spiker Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu test sonuçları pozitif çıkınca dün yeniden adliyeye çağrılmıştı. Ela Rumesya Cebeci, savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Cebeci, “Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçundan tutuklandığı açıklandı. İmam Hatip mezunu olan Ela Rumeysa Cebeci'nin cep telefonunda isimler olduğu ortaya çıktı. .
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Ela Rumeysa Cebeci 15 Aralık'ta uyuşturucu testi sonuçları açıklandıktan sonra bir kez daha adliyedeydi. Ela Rumeysa Cebeci serbest olarak geldiği adliyeden tutuklu olarak çıktı. İşte hakkındaki iddialar...
Görüntüleri çekilmesin istedi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rumeysa Cebeci savcıya ifade vermek üzere adliyeye gelişinde medyaya tepki gösterdi. Ele Rumeysa Cebeci güvenlik görevlilerinden basın mensuplarının kendisini çekmelerine engel olmalarını istedi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, soruşturma savcılarının bulunduğu kata çıkıp ifade verdi.
ELA RUMEYSA TUTUKLANDI CEP TELEFONUNDA...
Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.
Cem Küçük, tutuklanan spiker Cebeci'nin telefonundan uyuşturucuya yönelik yer temin etme, yer gösterme ve satın alma gibi suç teşkil eden mesajlar olduğunu belirtip şunları söyledi:
-"Ya şimdi her şeyi tabii ne kadar konuşabilirsin şey özel hayat ayrı bir şey. Herkes hakikaten özel hayat kişiyi bağlar. Kimseyi ilgilendirmez ama uyuşturucu işi oldu mu? Ve önemli bir kişi varsa milli güvenlikle alakalıdır. Yani kişinin ne yaptığı kendini bağlar ama uyuşturucu işi de yer temin etme, alma, gösterme varsa bu sıkıntıya girer ki telefonunda çıkanları da bazılarının başını ciddi ağrıtır. Onu da söyleyeyim. O da o kişileri bağlar. Ama o kadar ne kadar söyleyeyim değil. Ama Ela Rümeysa'da yer gösterme, temin etme o da var. Olduğunu söylüyor savcılar. O yüzden de bu akşam tutuklandı."
ELA RUMESYA'NIN UYUŞTURUCU TESTİ SONUÇLARI
Ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınan Ela Rumeysa Cebeci'nin test sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ela Rumeysa Cebeci'nin saç ve kan testinde esrar, sentetik madde, kokain ve metabolitler çıkmıştı.