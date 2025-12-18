BIST 11.381
DOLAR 42,73
EURO 50,25
ALTIN 5.948,70
HABER /  SPOR

Tadic sahnede! Fenerbahçe transferde ilk büyük hamlesini yapmaya hazırlanıyor

Tadic sahnede! Fenerbahçe transferde ilk büyük hamlesini yapmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek adına Ajax forması giyen 23 yaşındaki Kenneth Taylor’ı transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Dusan Tadić’in olumlu görüş bildirdiği genç oyuncunun ayrılığa sıcak olduğu ifade edilirken, Ajax’ın bu transfer için 25 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise Taylor için 20 milyon Euro’luk bir bütçe planladığı belirtiliyor.

Abone ol

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde orta sahaya yapılacak takviye için rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerde Ajax forması giyen Kenneth Taylor transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TEDESCO RAPORU SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda "8 numara" transferini öncelik haline getiren Fenerbahçe yönetimi, Eredivisie'de geniş bir liste oluşturdu. Feyenoord'dan Quinten Timber, PSV'den Joey Veerman ve Ajax'tan Kenneth Taylor adaylar arasında yer aldı. Yönetici Ertan Torunoğulları'nın, Veerman ve Taylor transferleri için süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

LİSTENİN ZİRVESİNDE KENNETH TAYLOR VAR

Fenerbahçe'nin öncelikli hedefinin Ajax'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenneth Taylor olduğu belirtildi. Topla oyunu yönlendirme, tempo ayarlama ve uzaktan şut özellikleriyle öne çıkan genç futbolcunun, sarı-lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaştığı ve ayrılık isteğini Ajax yönetimine ilettiği ifade edildi. Taylor'ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TADIC DEVREYE GİRDİ

Transfer sürecinde dikkat çeken detaylardan biri ise Dusan Tadic oldu. Ajax efsanesi olan ve şu anda Fenerbahçe forması giyen Tadic'in, Kenneth Taylor'a sarı-lacivertli kulüp hakkında olumlu referans verdiği belirtildi. Tadic'in sözlerinin, genç oyuncunun Fenerbahçe'ye bakışını önemli ölçüde etkilediği aktarıldı.

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLAYACAK

Ajax'ın Kenneth Taylor için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, Fenerbahçe yönetiminin ise bu transfer için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı öğrenildi. PSV'nin Joey Veerman için 35 milyon Euro istemesi ve Feyenoord'un Quinten Timber'ı bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin Taylor transferini öncelikli dosya haline getirdiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılbaşından itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak
Yılbaşından itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak
TCMB'den iki ödeme hizmetleri şirketi için yeni karar
TCMB'den iki ödeme hizmetleri şirketi için yeni karar
Türkiye ile Somali arasında balıkçılık alanında işbirliği
Türkiye ile Somali arasında balıkçılık alanında işbirliği
Ünlülere uyuşturucu operasyonu gözaltı listesi! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu gözaltı listesi! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız
Fenomen Sercan Yaşar tahliye edildi
Fenomen Sercan Yaşar tahliye edildi
Fransa'da darbe' videosu ortalığı karıştırdı! Macron'a tepki yağdı
Fransa'da darbe' videosu ortalığı karıştırdı! Macron'a tepki yağdı
ABD, Tayvan'a 10 milyar doların üzerinde silah satış paketi açıkladı
ABD, Tayvan'a 10 milyar doların üzerinde silah satış paketi açıkladı
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Flo Group'un yeni Üst Yöneticisi (CEO) Şant Maraşlıyan oldu
Flo Group'un yeni Üst Yöneticisi (CEO) Şant Maraşlıyan oldu
Asgari ücrette kritik gün 2. kez toplanıyorlar! Net rakam çıkacak mı?
Asgari ücrette kritik gün 2. kez toplanıyorlar! Net rakam çıkacak mı?
Dolar ve Euro'da yükseliş tam gaz! 50 lirayı aştı
Dolar ve Euro'da yükseliş tam gaz! 50 lirayı aştı