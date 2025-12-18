Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den sıcak anlar! Reklam ilişkisi diyenlere inat...
Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir aşkı çok tartışıldı. Ancak her fırsatta aşklarını kanıtlamaya çalışan çiftten yeni bir hamle geldi. İşte aşktan yeni kareler...
Magazin gündeminden düşmeyen Mert Demir ve Serenay Sarıkaya aşkları ile gündemden düşmüyor.
Magazin dünyası Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki aşkı konuşmaya devam ediyor. İkilinin reklam ilişkisi yaşadığı iddia edilmiş, bu iddia aylarca konuşulmuştu. İkili iddialar karşısında açıklama yapmayı tercih etmemişti.
Bu iddialar sonrası, iki ünlü ismin ayrıldığı söylentiler arasındaydı. Bu söylentiler devam ederken Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile birlikte olan fotoğraf karelerini, Instagram'dan kaldırmaması dikkat çekmişti.
REKLAM AŞKI İDDİASI
Mert Demir, konuyla ilgili yayımladığı mesajında "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.