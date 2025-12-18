Flo Group'un yeni Üst Yöneticisi (CEO) Şant Maraşlıyan oldu

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Flo'ya 2002'de katılan Maraşlıyan, kariyeri boyunca şirket bünyesinde farklı sorumluluklar üstlendi.

Grupta marka müdürü, marka direktörü, marka ve kategori yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı ve son olarak ayakkabı ürün ve kategori yönetimi genel müdür yardımcısı görevlerinde bulunan Maraşlıyan, şirketin 3 kıtada 20'den fazla ülkede faaliyet gösteren, çok kanallı, çok markalı küresel perakende oyuncusuna dönüşümünde rol oynadı.

Ürün bilgisi, yerel ve küresel pazar dinamiklerine hakimiyeti, Çin'den İtalya'ya uzanan coğrafyada elde ettiği deneyimleriyle Maraşlıyan, CEO rolüyle değer üretmeye devam edecek.

A'dan Z'ye ürün ve hizmet yönetimi konusunda deneyimli Maraşlıyan'ın liderliğinde grubun iç pazardaki gücünü daha da pekiştirmesi, şirketin öncü konumunu güçlendirmesi ve küresel büyümesini kararlılıkla sürdürmesi hedefleniyor.

Ayakkabı ve perakende sektöründe yaklaşık 25 yıllık deneyimiyle öne çıkan Maraşlıyan, grupta üstlendiği yeni görevinde şirketin çok kanallı, çok markalı ve müşteriyi odağa alan stratejisini daha da ileriye taşıyacak.

Maraşlıyan, tedarik zinciri, ürün yönetimi, marka pazarlama, kategori, planlama ve finans yönetimini bütüncül yaklaşımla yönetecek.

Kariyeri boyunca kategori ve ürün yönetiminden marka stratejilerine, ürün geliştirmeden tedarik zinciri yapılanmasına kadar uçtan uca birçok alanda dönüşüm projelerine liderlik eden Maraşlıyan, grubun spor, erkek, kadın ve çocuk kategorilerinin tamamında öne çıkmasında belirleyici oldu.

Kinetix'i Türkiye'nin adet bazında en çok satılan markalarından biri haline getiren ve Lumberjack'i bölgesel ölçekte güçlü konuma taşıyan Maraşlıyan, Reebok, Lotto ve U.S. Polo Assn. gibi uluslararası markaların Türkiye ve küresel büyüme yolculuklarını da yönetti.

Aynı zamanda grubun Çin'deki ilk yurt dışı tedarik ofisinin kurulması, tedarikçi konsolidasyonu ve üretim kapasitesinin ölçeklenmesi gibi adımlarla ürün teknolojileri ve tedarik zinciri yapılanmasını da güçlendirdi.

Eğitimini ABD'deki Drexel Üniversitesi'nde MBA programıyla tamamlayan Maraşlıyan, lisans eğitimini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nde aldı.