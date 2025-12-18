BIST 11.381
Ticaret Bakanlığı bir ürüne daha yasak koydu! İnsan sağlığına tehdit

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son açıklamayla birlikte bir temizlik ürünü için yasak ve toplatma kararı alındı. Yapılan denetimlerin ardından Metan markalı bir lavabo açıcı ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

KARA LİSTEYE BİR ÜRÜN DAHA EKLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan güncel listeye sağlık riski barındıran yeni bir ürünün eklendiği bildirildi.

İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR

Yapılan incelemeler sonucunda Metan markalı bir lavabo açıcı ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. Ürünün güvenli olmadığı yönündeki tespitin ardından, tüketicilerin korunması amacıyla gerekli idari işlemler başlatıldı.

ÜRÜN YASAKLANDI, PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bu kapsamda söz konusu lavabo açıcı ürünün satışının yasaklandığı, piyasada bulunan ürünlerin ise toplatılacağı açıklandı. Kararın, tüketici sağlığının korunması amacıyla yürürlüğe alındığı vurgulandı.

