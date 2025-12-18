BIST 11.317
MSB'den F-16'ların vurduğu İHA'ya ilişkin yeni açıklama! İddialara net cevap

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşürülen İHA'ya ilişkin "En uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürüldü." açıklamasında bulundu. MSB kaynakları, küçük parçalara ayrılarak geniş alana yayılan İHA için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını düzenledi. Toplantıda pazartesi akşamı Türk hava sahasına girdikten sonra düşürülen insansız hava aracına ilişkin mesajlar verildi.

Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın tespiti üzerine ilgili birimlerin tespit, teşhis ve takip süresinin başlatıldığının ifade edildiği açıklamada "Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür." denildi.

MSB kaynakları uygulanan yöntemin, yerleşim alanlarına yönelik riskleri bertaraf eden, sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetini de önceleyen en ihtiyatlı ve güvenli yaklaşım olduğu belirtildi.

İHA'nın enkazı bulundu mu?

Havada vurularak imha edilen İHA’nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendiren MSB kaynakları, "Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Hava savunma zafiyeti" iddiaları

MSB kaynakları, hava savunma zafiyeti iddialarına ise “Gerçek dışı” açıklamasında bulundu. Kaynaklar, "Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Hava sahamızın kontrolü; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır" denildi.

