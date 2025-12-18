Kocaeli'de silahlı kavga! Futbolcu Uğurcan Bekçi ve 2 kişi vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Sultanbeyli Belediyesporlu futbolcu Uğurcan Bekçi olduğu, ayağından vurulan oyuncunun ameliyata alındığı öğrenildi.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı İzmit Sahil mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda E.K.B. (27), U.B. (27) ve İ.A. (31) tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Uğurcan Bekçi'nin ayağından yaralandığı, ameliyata alındığı öğrenildi. Bekçi ile U.B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adıyaman 1954 gibi birçok kulüpte forma giymişti.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı noktada mermi kovanları ve deliller üzerinde inceleme yaptı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.