Abdülhamit Gül rakamları açıkladı, Hadi Özışık Ali Mahir Başarır’a yüklendi!

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, deprem sonrası 90 milyar dolarlık harcama ve günde 550 konut üretildiğini açıkladı. Gazeteci Hadi Özışık, CHP’li Ali Mahir Başarır ve DEM Parti’li Gülistan Koçyiğit’in eleştirilerine sert ifadelerle karşılık verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili dikkat çeken rakamlar paylaştı. Gül, deprem sonrası 90 milyar dolarlık harcama yapıldığını belirterek, bugün 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçinin sahada görev yaptığını ifade etti.

Gül, “Günde 550 konut üretiliyor. Sayın Ali Mahir Başarır konuşmaya başlayıp bitirinceye kadar Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bir konutu daha bitirerek vatandaşımıza teslim ediyor” dedi. TOKİ tarafından yapılan konutlarda tek bir can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Gül, bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutun teslim edildiğini, 500 bin sosyal konutun ise yapım aşamasında olduğunu kaydetti.

Hadi Özışık’tan Sert Tepki

Abdülhamit Gül’ün açıklamalarının ardından gazeteci Hadi Özışık, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in eleştirilerine sert sözlerle karşılık verdi.

Özışık, “Ali Mahir konuşurken, Murat Kurum bir daireyi daha hak sahibine teslim ediyor. Bundan daha âlâ bir cevap olabilir mi?” ifadelerini kullandı. Deprem bölgesini bizzat ziyaret ettiğini belirten Özışık, sahada gece gündüz çalışan ekiplerin emeklerinin görmezden gelinmesini eleştirdi.

“Şantiye Şefi” Tartışması

Özışık, Gülistan Koçyiğit’in Murat Kurum için kullandığı “şantiye şefi” ifadesine de sert çıktı. Bu söylemi “trajikomik” olarak nitelendiren Özışık, “Şantiye dedikleri yer, on binlerce insanın yeniden hayata tutunduğu yerdir. Bugün ülkede şantiye şefi olmak, laf üretmekten çok daha onurlu bir iştir” dedi.

Deprem konutlarının siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Özışık, sahada çalışan mühendislerin, işçilerin ve kamu görevlilerinin emeğine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İşte o yayın, izlemek için >> https://www.youtube.com/shorts/KWw-ubXIk50