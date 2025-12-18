Rojin Kabaiş'in soruşturmasında flaş gelişme! Rojin'in telefonu...

Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu incelenmesi için İspanya'daki yetkililere teslim edildi.Abone ol
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.
Yetkililere teslim edildi
İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rojin davasında gizli tanık her şeyi deşifre etti! Başka bir erkek vardı