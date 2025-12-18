BIST 11.315
DOLAR 42,73
EURO 50,21
ALTIN 5.943,26
HABER /  GÜNCEL

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Aleyna Tilki'nin avukatından ilk açıklama...

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Aleyna Tilki'nin avukatından ilk açıklama...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, iddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla bilinen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, gözaltına alındı.

Abone ol

İddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla bilinen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, gözaltına alındı. Konu ile ilgili ünlü şarkıcının avukatından da bir açıklama geldi. Tilki'nin avukatı "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlar arasında dikkat çeken bir isim de Aleyna Tilki oldu. Söz konusu iddialar ünlü şarkıcının hayranlarını üzerken ünlü şarkıcının avukatı da açıklama yaptı.

TİLKİ'NİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Tilki'nin avukatı "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgi sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada" dedi.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiş; Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Küçük yaşta katıldığı televizyon programlarıyla tanınan Tilki, özellikle genç yaşta elde ettiği uluslararası başarılarla Türkiye pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştur.

ÖNCEKİ HABERLER
Rojin Kabaiş'in soruşturmasında flaş gelişme! Rojin'in telefonu...
Rojin Kabaiş'in soruşturmasında flaş gelişme! Rojin'in telefonu...
Toyota Türkiye bu yıl satışlarını yüzde 55 artırdı
Toyota Türkiye bu yıl satışlarını yüzde 55 artırdı
Borusan Holding sürdürülebilirlik yolculuğunda vites yükseltti
Borusan Holding sürdürülebilirlik yolculuğunda vites yükseltti
Abdülhamit Gül rakamları açıkladı, Hadi Özışık Ali Mahir Başarır’a yüklendi!
Abdülhamit Gül rakamları açıkladı, Hadi Özışık Ali Mahir Başarır’a yüklendi!
Elinde altın olanlar için çok önemli uyarı! Kuyumcular Odası Başkanı bakın ne dedi
Elinde altın olanlar için çok önemli uyarı! Kuyumcular Odası Başkanı bakın ne dedi
Türkiye ve İngiltere arasında yeni ticaret dönemi başlıyor
Türkiye ve İngiltere arasında yeni ticaret dönemi başlıyor
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in ''astral seyahat'' videosu paylaşım rekoru kırdı
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in ''astral seyahat'' videosu paylaşım rekoru kırdı
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! Bakan Tunç'a hediye edilen formada imzası vardı
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! Bakan Tunç'a hediye edilen formada imzası vardı
Yusuf Güney'den 'uyuşturucu' sorusuna dikkat çeken cevap! Meğer...
Yusuf Güney'den 'uyuşturucu' sorusuna dikkat çeken cevap! Meğer...
Mobilya esnafı makine ve teçhizat alım kredi limitinin 2,5 milyon liraya çıkarılmasından memnun
Mobilya esnafı makine ve teçhizat alım kredi limitinin 2,5 milyon liraya çıkarılmasından memnun
AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Ankara'da başka yerel teşilatlarda başka konuşuyorlar
AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Ankara'da başka yerel teşilatlarda başka konuşuyorlar
Başvurular yarın sona eriyor! Yüzyılın Konut Projesi kuraları için tarih belli oldu
Başvurular yarın sona eriyor! Yüzyılın Konut Projesi kuraları için tarih belli oldu