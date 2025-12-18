Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Aleyna Tilki'nin avukatından ilk açıklama...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, iddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla bilinen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, gözaltına alındı.

İddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla bilinen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, gözaltına alındı. Konu ile ilgili ünlü şarkıcının avukatından da bir açıklama geldi. Tilki'nin avukatı "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlar arasında dikkat çeken bir isim de Aleyna Tilki oldu. Söz konusu iddialar ünlü şarkıcının hayranlarını üzerken ünlü şarkıcının avukatı da açıklama yaptı.

TİLKİ'NİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Tilki'nin avukatı "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgi sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada" dedi.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiş; Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Küçük yaşta katıldığı televizyon programlarıyla tanınan Tilki, özellikle genç yaşta elde ettiği uluslararası başarılarla Türkiye pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştur.