Türkiye'yi sarsan soruşturma! İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını Barış Yarkadaş açıkladı

Uyuşturucu soruşturmasında yer alan fuhuş konusuna ilişkin Barış Yarkadaş çok önemli bilgiler paylaştı. Dubai'ye uzanan fuhuş ağını anlatan Yarkadaş, kurulan sitede Türkiye'den 165 gencin kayıtlı olduğunu söyledi.

Sanatçı ve fenomenlerle başlayan, medyaya uzanan ve en son iş insanlarına kadar varan uyuşturucu soruşturmasında her gün yeni bir bilgi ortaya çıkarken dosyada yer alan fuhuş detayı da dikkat çekiyor.

TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş "Meselenin en iç karartıcı ve en iğrenç bölümü" diye ifade ettiği konunun tüm detaylarını tek tek anlattı.

Türkiye'de cezaevlerinde uyuşturucuyla ilgili suçlardan tutuklu bulunanların sayısının 149 bin 523 olduğunu belirten Yarkadaş "Cihanna adı verilen Cihan Ersözlü, biliyorsunuz bir gazetede yazı yazıyor ve fuhşa aracılık etmekle suçlanıyor. Bu uyuşturucu ve fuhuş ağı nasıl işliyor?" diye sorarak söz konusu suçtan hüküm giymiş bir mahkumdan aldığı bilgileri açıkladı.

"INFLUENCER MESELESİ TÜRKİYE'NİN BAŞININ BELASI"

"Bugün cezaevinde fuhşa aracılık etmek suçundan tutuklu olan bir hanımefendiden avukatı aracılığıyla bazı bilgiler aldım." şeklinde kirli tablo hakkında konuşan Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyada 'influencer' denilen mesele Türkiye'nin başının belası haline geldi. Sistem şöyle işliyor: Önce buralarda çok takipçisi olan ve gerçekten ekmeğinin peşinde olan genç kız ve erkeklere Dubai ve onların Türkiye'deki iş birlikçileri üzerinden bir çengel atıldı. İşte 'Siz de Dubai'ye gelin, burada size şöyle bir hayat sunalım, mesleğinizi burada yapın, para kazanın.' deniliyor. Bu kişiler, bu ağın içine girerse bir süre sonra bu fuhuş şebekesinin tuzağına düşüyor, bu bir, bunu kenara koyun.

İkincisi de bu işe gönüllü olanlar. Bunlar şöyle çalışıyorlar: Muhabbet tellalları, 'pazarlamak istedikleri' genç kızlarımızı ve erkeklerimizi önce Dubai'deki şeyhlere ardından fuhuş sektöründen nemalanmak isteyen dünyanın her yerinden gelen kişilere bir şekilde götürüyorlar ama bunları, tırnak içinde söylüyorum, çok affedersiniz, pazarlayabilmek için sosyal medyada görünmeleri gerekir.

"DUBAİ POLİSİ HİÇBİR İŞLEM YAPMIYOR"

Bu kişiler Dubai'ye götürülüyor. Örneğin bir genç kız ikna ediliyor. Dubai polisi yasalara rağmen bu konuda hiçbir işlem yapmıyor. Çok acı bir tablo anlatacağım. Bu genç kızlarımız ya da genç erkeklerimiz otelde ağırlanıyor, uçak parası veriliyor. Yemesi, içmesi, onu oraya götüren muhabbet tellalı tarafından karşılanıyor fakat bu kişiler, fuhuş ya da seks hizmeti verdikten sonra nakit para almıyorlar.

"PARA YERİNE HEDİYE ALIP TÜRKİYE'DE YÜZDE 15 UCUZA SATIYORLAR"

Çünkü alacakları nakit parayı ülkeye getiremediklerinden ya da banka üzerinden aktaramadıklarından dolayı hediye alıyorlar. Pahalı çantalar, pahalı saatler, pahalı bileklikler bazen altın kolyeler ve özellikle bu aldıkları çanta ve hediyeleri getirip, piyasası oluşmuş, yüzde 15 ucuza ikinci el olarak satıyorlar ve onu paraya çeviriyorlar.

Bu iş için sosyal medya siteleri bir vitrin olarak kullanılıyor. Burada ağlarına düşürdükleri gençlerimizin sözde şaşaalı hayatları, sürekli algoritma oyunlarıyla öne çıkartılarak teşvik ediliyor ve insanlar bu ağa düşüyorlar.

"ACI BİR RAKAM VERECEĞİM"

Şimdi acı bir rakam vereceğim. (Elindeki kağıdı ekrana 1 saniyeliğine gösterip çekerek) Bu, eskort adı verilen kadınların ve gençlerin pazarlandığı internet sitesinin fotoğrafı. Türkiye'den 165 gencimiz bu siteye resmi kayıtlı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir Çinli, bir Amerikalı, Fransız bu siteye giriyor, bu siteden ülke seçiyor ve seçtikten sonra da hangi saçma fantezisi, bir aşağılık duygusu varsa, çok affedersiniz ailelerden özür diliyorum, ona göre bir hizmet talep ediyor ve o kişi onların muhabbet tellalları tarafından getiriliyor, Dubai'de hizmete sokuluyor.

Şimdi Türkiye'de bunu yapan çok sayıda ismi, polis ve savcılık tespit etti. Bunların bir kısmı yakalandı, bir kısmıyla ilgili de teknik takibin ve soruşturmanın sürdüğünü biliyoruz.