Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında tehlikeli madde tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son taklit-tağşiş listesinde çok sayıda ürün yer aldı. Denetimlerde bazı baharatlarda yasaklı boya, bazı bal ürünlerinde taklit ve tağşiş, manda yoğurdunda ise etiketine aykırı şekilde inek sütü kullanımı tespit edildi. Uzmanlar inek sütü alerjisi bulunan kişiler için bu durumun hayati tehlike oluşturuyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde mevzuata aykırı üretim yaptığı ya da ürünlerinde taklit ve tağşiş uyguladığı tespit edilen firmalar, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna açıklanıyor.

BAZI MARKALAR YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bakanlığın yayımladığı son listede baharat, bal, et ve süt ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürün yer aldı. Sağlığı tehlikeye düşürebilecek uygulamalar nedeniyle bazı markalar yeniden gündeme geldi.

BAHARAT ÜRÜNLERİNDE GIDA BOYASI

Denetim sonuçlarına göre, bazı baharat ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddelerinin kullanıldığı belirlendi. Uzmanlar, bu tür yasaklı boyaların uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ BULUNDU

Taklit ve tağşiş tespit edilen ürünler arasında bal da öne çıktı. Aslanpetek markasına ait bazı bal ürünlerinde taklit ve tağşiş bulunduğu açıklandı. Ayrıca Erkan Egemen markalı pul biberde domates kullanıldığı tespit edildi.

MANDA YOĞURDUNDA İNEK SÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Süt ürünleriyle ilgili bulgular da dikkat çekti. Genç Ada markasına ait manda yoğurdunda, etiket bilgisine aykırı şekilde inek sütü tespit edildiği bildirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Uzman değerlendirmelerine göre manda yoğurduna inek sütü karıştırılması, özellikle inek sütü alerjisi bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Kaşıntı, mide-bağırsak şikayetleri ve cilt döküntülerinin yanı sıra nefes darlığı gibi ağır alerjik reaksiyonların görülebileceği, hatta hayati tehlike oluşabileceği ifade ediliyor. Yoğurdun fermente edilmesinin de alerjiye neden olan süt proteinlerini tamamen etkisiz hale getirmediği vurgulanıyor.