BIST 11.259
DOLAR 42,92
EURO 50,56
ALTIN 6.234,15
HABER /  GÜNCEL

MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı darbesi! Eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı

MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı darbesi! Eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) DEAŞ'a operasyon düzenledi. Operasyonda yeni yılda eylem hazırlığı yapan terörist Malatya'da yakalandı.

Abone ol

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen DEAŞ'lı İbrahim Burtakuçin'e yönelik ortak bir operasyona imza attı. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye'den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye'de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. DEAŞ'lı Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi.

ÖRGÜTSEL GÖRÜŞMELERİN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalandı. Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde DEAŞ'lı Burtakuçin'e ait materyallerde, DEAŞ'a ait yazılımların, DEAŞ -sözde- bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ'a katılımı destekleyen ses dosyaların, DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'dan Epstein ile ilgili yeni açıklama
Trump'dan Epstein ile ilgili yeni açıklama
Sörloth'un sözleşme detayları! Dudak uçuklatan istek pes dedirtti
Sörloth'un sözleşme detayları! Dudak uçuklatan istek pes dedirtti
Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak ayrıntılar belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak ayrıntılar belli oldu
Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi
Türkiye'yi sarsan soruşturma! İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını Barış Yarkadaş açıkladı
Türkiye'yi sarsan soruşturma! İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını Barış Yarkadaş açıkladı
Eksim Holding 40. yılına yerli ve yenilenebilir kaynakları güçlendiren yatırımlarla giriyor
Eksim Holding 40. yılına yerli ve yenilenebilir kaynakları güçlendiren yatırımlarla giriyor
Sadettin Saran'dan SMS uyarısı suç duyurusunda bulunacak
Sadettin Saran'dan SMS uyarısı suç duyurusunda bulunacak
Erdoğan talimatı verdi! Tüm raporlar genel merkeze iletilecek
Erdoğan talimatı verdi! Tüm raporlar genel merkeze iletilecek
İzmir'de hırsızlık için girdikleri evde kadını bıçaklayarak öldürdüler
İzmir'de hırsızlık için girdikleri evde kadını bıçaklayarak öldürdüler
Bazı kişilerin mal varlıkları dondurulurken bazılarına yönelik karar kaldırıldı
Bazı kişilerin mal varlıkları dondurulurken bazılarına yönelik karar kaldırıldı
İstanbul'da simide zam geldi! İşte 100 gramlık yeni simidin fiyatı
İstanbul'da simide zam geldi! İşte 100 gramlık yeni simidin fiyatı
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında Arıboğan ve Helvacı'nın Baransu'yla irtibatı belirlendi
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında Arıboğan ve Helvacı'nın Baransu'yla irtibatı belirlendi