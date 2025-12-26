Vahşet! Sümeyye'nin cesedi boş dairede çöp poşetinde bulundu
DİYARBAKIR'dan son gelen haber kan dondurdu. Bir binada boş olan dairesine gelen mülk sahibi odada çöp poşetinde kadın cesedi ile karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin eşinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi olduğu tespit edildi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu gördü.
Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 18 yaşındaki Sümeyye D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ekiplerince, bina görevlisi olduğu öğrenilen S.K. (27) gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.