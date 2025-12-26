BIST 11.259
DOLAR 42,92
EURO 50,56
ALTIN 6.234,15

Vahşet! Sümeyye'nin cesedi boş dairede çöp poşetinde bulundu

Vahşet! Sümeyye'nin cesedi boş dairede çöp poşetinde bulundu

DİYARBAKIR'dan son gelen haber kan dondurdu. Bir binada boş olan dairesine gelen mülk sahibi odada çöp poşetinde kadın cesedi ile karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin eşinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi olduğu tespit edildi.

Vahşet! Sümeyye'nin cesedi boş dairede çöp poşetinde bulundu - Resim: 1

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu gördü.

14
Vahşet! Sümeyye'nin cesedi boş dairede çöp poşetinde bulundu - Resim: 2

Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

24
Vahşet! Sümeyye'nin cesedi boş dairede çöp poşetinde bulundu - Resim: 3

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 18 yaşındaki Sümeyye D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

34
Vahşet! Sümeyye'nin cesedi boş dairede çöp poşetinde bulundu - Resim: 4

Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.  Soruşturma kapsamında ekiplerince, bina görevlisi olduğu öğrenilen S.K. (27) gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

44