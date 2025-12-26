Herkes kalbinin içine baktı, o dışını gördü yılların çarpıntısı son buldu

Kalp ritim bozukluğu yaşayan 50 yaşındaki Abidin Kutlucan, şifayı bulmak için üç kez bıçak altına yattı ancak her seferinde çarpıntısı geri döndü. Artık her şey bitti denilen noktada Medipol Sağlık Grubu’na başvuran Kutlucan'ın hikayesi, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan'ın teşhisi değiştirdi.

Geçmeyen çarpıntılarıyla mücadele eden Abidin Kutlucan için hayat, 2017 yılından beri süregelen bir stres döngüsüydü. Kalbine pil takılmasına ve farklı merkezlerde üç kez ablasyon yapılmasına rağmen şikayetleri dinmedi. Umutlarının tükendiği noktada, sorunun kaynağına inmek için farklı bir yöntem denendi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan ve ekibi sorunun kalbin içinde değil, dış zarında olduğunu tespit etti.

“BİR YILDIR YAŞADIĞIM STRES BİTTİ, ÇOK MUTLUYUM”

Kalp ritim bozukluğu nedeniyle yıllardır tedavi gören 50 yaşındaki Abidin Kutlucan, farklı merkezlerde üç ayrı ablasyon geçirmesine rağmen şikâyetleri tekrarlayınca çözümü Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde buldu. Kutlucan, “Bir yıldır bu sorunla nasıl yaşayacağımı düşünüp duruyordum. Hem içten hem dıştan yapılan ablasyonla yeniden nefes aldım” dedi. Tedavi sürecini anlatan Abidin Kutlucan, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: “2017’den bu yana kalple ilgili sıkıntılarım vardı, pil takıldı. Sonrasında çarpıntılar arttı. Üç defa ablasyon oldum ama kalıcı çözüm olmadı. Dıştan ablasyon önerildi, güvenemedim. Araştırmalarım sonucu Fethi hocamıza geldim. Hem içten hem dıştan ablasyon yapıldı ve çok başarılı geçti. Bir yıldır yaşadığım stres bitti, çok mutluyum.”

“KALP İÇİNDEN YAPILAN ÜÇ MÜDAHALE KALICI SONUÇ VERMEDİ”

Hastanın ritim bozukluğu ve kalp yetmezliğiyle başvurduğunu belirten Prof. Kılıçaslan, “Hastamızın kalp atımları düzensizdi ve bu durum kalp fonksiyonlarını bozarak kalpte büyümeye ve zayıflamaya yol açmıştı. Üç farklı merkezde yapılan ablasyonlar geçici başarı sağlamış ancak çarpıntılar kısa sürede tekrarlamış. Rutin ablasyon işlemleri kasık damarından girilerek kalbin iç yüzeyine uygulanıyor. Bazı hastalarda ritim bozukluğunun odağı kalbin dış yüzeyinde olabilir. Bu durumda damardan girerek içten ablasyon yapmak yeterli olmaz. Abidin Bey’de de dış kaynaklı bir odak düşündük ve göğüs ön duvarından girerek epikardiyal ablasyon yaptık.” ifadelerini kullandı.

TECRÜBE GEREKTİREN BİR İŞLEM

Yöntemin teknik zorluklarına dikkat çeken Prof. Dr. Kılıçaslan, “Epikardiyal ablasyon, içten yapılan ablasyona göre daha zahmetli ve kanama riski daha yüksek bir girişimdir. Tecrübe gerektirir ve dikkatle uygulanmalıdır. Merkezimizde bu işlemi sık yapıyoruz. Hastamızda çok başarılı bir sonuç elde ettik” dedi. Başarılı operasyonun ardından Kutlucan’ın çarpıntılarının tamamen düzeldiğini söyleyen Prof. Dr. Kılıçaslan, “Hastamız şu an düzenli ritme kavuşmuş durumda. Kalp fonksiyonlarının toparlanmasını da yakından takip ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.