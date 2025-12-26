Uzmanlar tarih verdi! 2035 yılında kanser nedeniyle ölenlerin oranı yüzde 25 azalacak
Kanser hastaları için büyük umut. Son yılların en çok ölümlere neden olan hastalığı kanser o tarihlerde artık ölümcül olmayacak. Geliştirilen tedavi yöntemleri ile kanserin tarihe gömüleceği düşünülüyor.
UICC’nin eski başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, kanser tedavi ve tarama yatırımlarının hızlandırılmasıyla 2035 yılına kadar kanser ölümlerinde yüzde 25 oranında bir azalma hedeflediklerini belirtti.
"Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalık"
Türkiye özelinde önemli veriler paylaşan Kutluk, 86 milyonluk nüfusa sahip ülkede her yıl yaklaşık 240 bin yeni kanser vakası görüldüğünü ve bunlardan 100-120 bininin önlenebilir nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti.
"Erkeklerde obeziteye bağlı meme kanseri biraz daha fazla"
Erişkin kanserlerinde sağkalım oranının yüzde 70, çocuk kanserlerinde ise yüzde 85 olduğunu hatırlatan Kutluk, erken tanı programlarına katılım ve tedaviye erişimdeki iyileşmeler sayesinde kanserden kurtulanların sayısının arttığını söyledi.
Kutluk, meme, kalın bağırsak ve rahim kanseri taramalarının yaygınlaştırılması, tütünle mücadele ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ile Türkiye'nin kanseri kontrol etme konusunda bölgesel bir örnek olabileceğini vurguladı.