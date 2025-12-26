Uzmanlar tarih verdi! 2035 yılında kanser nedeniyle ölenlerin oranı yüzde 25 azalacak

"Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalık"

Türkiye özelinde önemli veriler paylaşan Kutluk, 86 milyonluk nüfusa sahip ülkede her yıl yaklaşık 240 bin yeni kanser vakası görüldüğünü ve bunlardan 100-120 bininin önlenebilir nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti.