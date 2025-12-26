Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi

Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi için 2026'da yapılacak ödemeye ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar ve tüketici uyuşmazlıklarında 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 1000 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 2 bin 200 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 2 bin 300 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 2 bin 400 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 1500 lira olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ücret 3 bin 200 lira, 6-10 kişi için 3 bin 300 lira, 11 ve üzeri için ise 3 bin 400 lira olarak belirlendi.

İşçi/işveren uyuşmazlıklarında 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 1130 lira olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ise 2 bin 460 lira, 6-10 kişi için 2 bin 560 lira, 11 ve üzeri için ise 2 bin 660 lira ücret ödenecek.

Kira uyuşmazlıklarında arabulucu ücreti 1170 liradan başlıyor

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saat için 1170 lira ödenecek. Bu uyuşmazlıklarda 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 2 bin 540 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 2 bin 640 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda da yine taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 2 bin 740 lira ödeme yapılacak.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 1000 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 2 bin 200 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 2 bin 300 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 2 bin 400 lira ödenecek.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 600 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak. Sonra gelen 960 bin liralık kısım için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 5, birden fazla arabulucu görev yaparsa ise yüzde 7,5 ücret alacak.