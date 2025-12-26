BIST 11.340
DOLAR 42,92
EURO 50,58
ALTIN 6.225,39
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de hırsızlık için girdikleri evde kadını bıçaklayarak öldürdüler

İzmir'de hırsızlık için girdikleri evde kadını bıçaklayarak öldürdüler

İzmir’in Konak ilçesinde hırsızlık amacıyla eve giren şüpheliler tarafından bıçaklanan 81 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Lale Mahallesi 3582 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katındaki dairede bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Erdinç Kavut’un (81) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kavut'un cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin apartmana arka bahçeden girdiği ve yatak odasında Kavut’u göğsünden bıçakladığı tespit edildi.

Şüphelilerin, olayın ardından evden bazı gıda ürünlerini alarak kaçtığı ve araçta bekleyen diğer şüpheliyle olay yerinden firar ettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Kavut’un eşinin de olay sırasında evde olduğu, evden gelen sesleri duyan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bazı kişilerin mal varlıkları dondurulurken bazılarına yönelik karar kaldırıldı
Bazı kişilerin mal varlıkları dondurulurken bazılarına yönelik karar kaldırıldı
İstanbul'da simide zam geldi! İşte 100 gramlık yeni simidin fiyatı
İstanbul'da simide zam geldi! İşte 100 gramlık yeni simidin fiyatı
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında Arıboğan ve Helvacı'nın Baransu'yla irtibatı belirlendi
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında Arıboğan ve Helvacı'nın Baransu'yla irtibatı belirlendi
Samsunspor'dan "Musaba'nın Galatasaray'a önerildiği" iddiasıyla ilgili açıklama
Samsunspor'dan "Musaba'nın Galatasaray'a önerildiği" iddiasıyla ilgili açıklama
Yeni yılda elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bayraktar açıkladı
Yeni yılda elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bayraktar açıkladı
Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında tehlikeli madde tespit edildi
Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında tehlikeli madde tespit edildi
Herkes kalbinin içine baktı, o dışını gördü yılların çarpıntısı son buldu
Herkes kalbinin içine baktı, o dışını gördü yılların çarpıntısı son buldu
Sabotaj iddiası kriz çıkardı! Libya uçağı düşürüldü mü, kafa karıştıran fotoğraf
Sabotaj iddiası kriz çıkardı! Libya uçağı düşürüldü mü, kafa karıştıran fotoğraf
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi
PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi
Futbolda bahis soruşturması eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur için gözaltı kararı
Futbolda bahis soruşturması eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur için gözaltı kararı
VEPARA hakkında soruşturma 6 ilde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
VEPARA hakkında soruşturma 6 ilde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Halep'te Hristiyanlar YPG saldırıları nedeniyle Noel'i endişeli geçiriyor
Halep'te Hristiyanlar YPG saldırıları nedeniyle Noel'i endişeli geçiriyor