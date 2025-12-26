Güllü nasıl öldü? "Bilirkişi raporu" sonuçlandı çarpıcı tespit!
Güllü'nün ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor… Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bilirkişi raporunda yer alan çarpıcı tespitler olayın seyrini değiştirecek nitelikte...Güllü'nün ölümü sonrası kızı Tuğyan tutuklanmıştı.
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırladığı raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Rapora Günaydın ulaştı.
Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.
Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi.