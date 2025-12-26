BIST 11.340
DOLAR 42,92
EURO 50,58
ALTIN 6.225,39
SPOR

Sadettin Saran'dan SMS uyarısı suç duyurusunda bulanacak

Sadettin Saran'dan SMS uyarısı suç duyurusunda bulanacak

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla uyarıda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Saran, kendi adı kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS gönderimlerinin yapıldığını ve bu duruma itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Sadettin Saran'ın paylaşımında şu sözler yer aldı:

"Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

