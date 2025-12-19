Oyuncu ve menajerler gözaltında! Evlerinden çıkanlara bakın neler var neler
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Ezgi Eyüboğlu ile birlikte Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ve Saim Macit hakkında da gözaltı kararı verildi. Menajer ve oyunculardan oluşan bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunanlar ise akıllara zarar. Sahte dolardan, ruhsatsız silaha, uyuşturucudan sentetik maddeye kadar neler var neler...
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında menajer ve oyuncuların bulunduğu 8 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün yapılan operasyonda ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikte, Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı. Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Oyuncu Ezgi Eyüboğlu hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma',
Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme, Saim Macit hakkında ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Zanlıların evlerinden çıkanlar ise akıllara zarardı.
Gözaltı kararı olan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucudan sahte dolara kadar bir çok yasa dışı ürün bulundu. Bunların kimin evinde bulunduğu açıklanmazken, maddi deliller arasında 8 tablet uyuşturucu hap, kristal formda uyuşturucu maddeler ve 5 adet likit uyuşturucu ile içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 adet kartuş bulundu.
Gerçekleştirilen narkotik operasyonu kapsamında, güvenlik güçleri tarafından 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan detaylı aramalarda, çeşitli çaplarda ruhsatlı ve ruhsatsız tabancaların yanı sıra kurusıkı silahlar ile bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
SAHTE DOLARLAR DA VAR
Emniyet birimleri, uyuşturucu ticaretinde kullanılan çok sayıda aparatın yanı sıra bir adet uyuşturucu madde öğütücüsüne de el konuldu. Aramalar neticesinde suç organizasyonunun mali boyutuna ilişkin ilginç bulgulara da rastlandı. Üstünde ve altında gerçek 100'er dolarlık banknotların bulunduğu deste görünümlü boş kağıtlar ile orta kısımları kesilmiş 19 adet sahte dolar ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili tahkikat derinleştirildi.