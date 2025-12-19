Oyuncu ve menajerler gözaltında! Evlerinden çıkanlara bakın neler var neler

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında menajer ve oyuncuların bulunduğu 8 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün yapılan operasyonda ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikte, Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ise Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı. Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Oyuncu Ezgi Eyüboğlu hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma',

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme, Saim Macit hakkında ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Zanlıların evlerinden çıkanlar ise akıllara zarardı.