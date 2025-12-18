BIST 11.322
DOLAR 42,73
EURO 50,23
ALTIN 5.931,37
HABER /  GÜNCEL

Uyuşturucudan gözaltına alınan iki isme fuhuştan da gözaltı

Uyuşturucudan gözaltına alınan iki isme fuhuştan da gözaltı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda şüpheli olarak gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Abone ol

Ünlü operasyonundan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen operasyon fuhuşa uzanıyor. Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler gözaltına alınırken, bazı şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da işlem başlatıldı.

Alınan karar doğrultusunda, Mert Vidinli ve 'Cihanna' ismiyle tanınan Cihan Şensözlü hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı: Sabır tükeniyor!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı: Sabır tükeniyor!
CHP, 53 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığına sundu umut hakkı ve PKK üyeleri...
CHP, 53 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığına sundu umut hakkı ve PKK üyeleri...
Işıkhan ve TÜRK-İŞ arasında kritik asgari ücret görüşmesi! Uzlaşma çıktı mı?
Işıkhan ve TÜRK-İŞ arasında kritik asgari ücret görüşmesi! Uzlaşma çıktı mı?
Testi pozitif çıkmıştı! Berrak Tüzünataç ifade verdi
Testi pozitif çıkmıştı! Berrak Tüzünataç ifade verdi
Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan çeteye operasyon!
Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan çeteye operasyon!
DSP Genel Başkanı Aksakal açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık mı teklif etti?
DSP Genel Başkanı Aksakal açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık mı teklif etti?
Garanti BBVA CDP'den üç temada "A" alarak sürdürülebilirlikte küresel liderler arasına girdi
Garanti BBVA CDP'den üç temada "A" alarak sürdürülebilirlikte küresel liderler arasına girdi
Ümit Özdağ asgari ücrette taban fiyatı açıkladı
Ümit Özdağ asgari ücrette taban fiyatı açıkladı
Moody’s'den Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmni
Moody’s'den Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmni
Siirt'te sır cinayet! 2 çocuk annesi kadın eşi il dışındayken öldürüldü
Siirt'te sır cinayet! 2 çocuk annesi kadın eşi il dışındayken öldürüldü
Arda Güler soyunma odasında hayatının şokunu yaşadı!
Arda Güler soyunma odasında hayatının şokunu yaşadı!
İsrail'den Mısır’a gaz ihracatına onay
İsrail'den Mısır’a gaz ihracatına onay