Uyuşturucudan gözaltına alınan iki isme fuhuştan da gözaltı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda şüpheli olarak gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Ünlü operasyonundan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen operasyon fuhuşa uzanıyor. Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler gözaltına alınırken, bazı şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da işlem başlatıldı.

Alınan karar doğrultusunda, Mert Vidinli ve 'Cihanna' ismiyle tanınan Cihan Şensözlü hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.