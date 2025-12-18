BIST 11.335
Antalya'da otomobile özel düzenekle gizlenmiş 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobile özel düzenekle gizlenmiş 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu bir kişinin aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Ekiplerce takip edilen araç Serik'te durduruldu. Narkotik köpeğinin uyuşturucu bulunduğunu tespit ettiği araç detaylı arama için oto sanayisine götürüldü.

Sanayide yapılan aramada, otomobilin şaft kısmına özel bir düzenekle yerleştirilmiş 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

