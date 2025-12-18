Işıkhan ve TÜRK-İŞ arasında kritik asgari ücret görüşmesi! Uzlaşma çıktı mı?

Asgari ücret görüşmelerinde son hız devam ediyor. TİSK'in katıldığı ancak TÜRK-İŞ'in masada bulunmadığı asgari ücret görüşmelerinde artık geri sayım başlıyor. İkinci toplantıya artık dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın görüştüğü öğrenildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya gelecek. TÜRK-İŞ'in katılmadığı görüşmelerde 2026 asgari ücret zammı belli olacak. Nefeslerin tutulduğu zam görüşmelerinde son kararın ne olacağı merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TÜRK-İŞ masaya oturmayacağını günler öncesinden açıklamıştı. Son dakika gelişmesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay komisyonunun ikinci toplantısına dakikalar kala bir araya geldi. İkilinin gerçekleştirdiği toplantıda TÜRK-İŞ'in kararında değişikliğin olmadığını Bakan Işıkhan açıkladı.

Ayrıca, rakamların masaya geleceği de öğrenildi. Bakan Işıkhan, rakamların komisyona geleceğini de belirtti ve, "Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ortak noktada anlaşacağız" ifadelerini de kullandı.

"TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. Geçen hafta bize ilettikleri katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Biz süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada HAK-İŞ Başkanı'nı ziyaret edip sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz.

ATALAY BUGÜN NE DEMİŞTİ?

Bugün Atalay ise asgari ücret görüşmeleri ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirmiş, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetmişti.

Atalay, toplantı ile ilgili şu sözleri sarf etmişti:

"Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz"

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

*Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.

*Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.

*Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.

*Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.

*Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.