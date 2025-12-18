DSP Genel Başkanı Aksakal açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık mı teklif etti?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasına ilişkin konuştu. "Bu tamamen uydurma ve yalan bir haber." ifadelerini kullanan Aksakal, Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 yılı bütçesinde yatırımların düştüğünü, sosyal güvenlik önlemlerinin işçi ve işveren lehine olmadığını ileri sürdü.

Asgari ücret

Yaptıkları işte vasıf sahibi kişilerin asgari ücretle çalıştırılmaması gerektiğini dile getiren Aksakal, "Yıl sonu itibarıyla tahmini enflasyona göre asgari ücretlinin geçen seneden yüzde 14,5 civarında alacağı var, öncelikle işçilerin haklarının verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçen sene bu konuda ortaya konulan çerçeve kapsamında bir gelişmenin hala daha yaşanamamış olması olayın vahametini ve ciddiyetini bir kat daha artırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir müstemleke değildir, hangi konumda olursa olsun bir siyasi aktörün kendince kurgulamaya çalıştığı oldubittilerle yönetilecek, hele hele şahsi kurgularını 'kadim devlet aklı' diyerek esrarengiz hale getirileceği bir devlet hiç değildir."

Kılıçdaroğlu iddiası

Aksakal, bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Aksakal, "Bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla ve asla olmadı, bu tamamen uydurma ve yalan bir haber." diye konuştu.