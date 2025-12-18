BIST 11.315
DOLAR 42,73
EURO 50,21
ALTIN 5.943,26
HABER /  POLİTİKA

DSP Genel Başkanı Aksakal açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık mı teklif etti?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSP Genel Başkanı Aksakal açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık mı teklif etti?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasına ilişkin konuştu. "Bu tamamen uydurma ve yalan bir haber." ifadelerini kullanan Aksakal, Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

Abone ol

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 yılı bütçesinde yatırımların düştüğünü, sosyal güvenlik önlemlerinin işçi ve işveren lehine olmadığını ileri sürdü.

Asgari ücret

Yaptıkları işte vasıf sahibi kişilerin asgari ücretle çalıştırılmaması gerektiğini dile getiren Aksakal, "Yıl sonu itibarıyla tahmini enflasyona göre asgari ücretlinin geçen seneden yüzde 14,5 civarında alacağı var, öncelikle işçilerin haklarının verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçen sene bu konuda ortaya konulan çerçeve kapsamında bir gelişmenin hala daha yaşanamamış olması olayın vahametini ve ciddiyetini bir kat daha artırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir müstemleke değildir, hangi konumda olursa olsun bir siyasi aktörün kendince kurgulamaya çalıştığı oldubittilerle yönetilecek, hele hele şahsi kurgularını 'kadim devlet aklı' diyerek esrarengiz hale getirileceği bir devlet hiç değildir."

Kılıçdaroğlu iddiası

Aksakal, bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'na "genel başkanlık teklif ettiği" iddiasını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu'nu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Aksakal, "Bir teklif veya buna benzer bir sohbet asla ve asla olmadı, bu tamamen uydurma ve yalan bir haber." diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Vedat Işıkhan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 1000 sözleşmeli personel alınacak
Foto Galeri Vedat Işıkhan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 1000 sözleşmeli personel alınacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Garanti BBVA CDP'den üç temada "A" alarak sürdürülebilirlikte küresel liderler arasına girdi
Garanti BBVA CDP'den üç temada "A" alarak sürdürülebilirlikte küresel liderler arasına girdi
Ümit Özdağ asgari ücrette taban fiyatı açıkladı
Ümit Özdağ asgari ücrette taban fiyatı açıkladı
Moody’s'den Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmni
Moody’s'den Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmni
Siirt'te sır cinayet! 2 çocuk annesi kadın eşi il dışındayken öldürüldü
Siirt'te sır cinayet! 2 çocuk annesi kadın eşi il dışındayken öldürüldü
Arda Güler soyunma odasında hayatının şokunu yaşadı!
Arda Güler soyunma odasında hayatının şokunu yaşadı!
İsrail'den Mısır’a gaz ihracatına onay
İsrail'den Mısır’a gaz ihracatına onay
MSB'den F-16'ların vurduğu İHA'ya ilişkin yeni açıklama! İddialara net cevap
MSB'den F-16'ların vurduğu İHA'ya ilişkin yeni açıklama! İddialara net cevap
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Aleyna Tilki'nin avukatından ilk açıklama...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Aleyna Tilki'nin avukatından ilk açıklama...
Rojin Kabaiş'in soruşturmasında flaş gelişme! Rojin'in telefonu...
Rojin Kabaiş'in soruşturmasında flaş gelişme! Rojin'in telefonu...
Toyota Türkiye bu yıl satışlarını yüzde 55 artırdı
Toyota Türkiye bu yıl satışlarını yüzde 55 artırdı
Borusan Holding sürdürülebilirlik yolculuğunda vites yükseltti
Borusan Holding sürdürülebilirlik yolculuğunda vites yükseltti
Abdülhamit Gül rakamları açıkladı, Hadi Özışık Ali Mahir Başarır’a yüklendi!
Abdülhamit Gül rakamları açıkladı, Hadi Özışık Ali Mahir Başarır’a yüklendi!