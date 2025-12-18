Testi pozitif çıkmıştı! Berrak Tüzünataç ifade verdi

Berrak Tüzünataç testi pozitif çıkan ünlü isimlerden biriydi. Tüzünataç Çağlayan Adliyesi'nde bugün ifade verdi.

8 Ekim tarihinde ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda ünlü isin gözaltına alınmıştı. Berrak Tüzünataç'da o isimler arasında yer alıyordu. Bzı ünlülerin testi negatif çıkarken ünlü oyuncunun test sonucu pozitif çıkmıştı.

İFADE VERDİ

Berrak Tüzünataç'ın bugün Çağlayan Adliyesi'ne geldiği ve ifade verdiği ortaya çıktı. Ünlü ismin ifadesinin detayları henüz ortaya çıkmadı.

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova’da ailenin ilk çocuğu olarak doğmuştur.

İlk okulu ve orta okulu Özel Yalova Öncü Kolejinde okumuştur. 1995 senesinde Koç Lisesi'ni kazanıp ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Babası Yalova'da müteahitlik yapan Sefa Tüzünataç’dır. Naz adında bir kız kardeşi var. Berrak Tüzünataç, küçüklüğünde; kışları Yalova'da, yazları Yalova sayfiyesinin en eski sitelerinden Tuncelp'de yaşadılar.

Berrak Tüzünataç, 15 yaşına geldiğinde yani 1999 yılında,depreminin yaşandığı yıl, anne ve babası ayrılıyor. Yalova'da müteahhitlik yapan babasının yaptığı evlerden bazıları yıkılınca, baba 10 gün kadar hapis yatıyor. Berrak annesiyle birlikte İstanbul Caddebostan'a taşınıyor. Babası da İstanbul Etiler'de yaşamaya başlıyor.

2004 sonunda Yılmaz Erdoğan'ın da ders verdiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) atelyesine katıldı.

18 yaşındayken basında ilk olarak, futbolcu İlhan Mansız 'ın sevgilisi olarak tanınan Berrak hemen ardından Bodrum’daki Fuga Otellerinin ortağı Volkan Büyükhanlı ile yaşadığı olaylı ilişkiyle adını duyurmuştur. Fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ün bir fotoğraf çekimi sırasında, çekimi kenardan izleyen Berrak'ında resimlerini çekince şöhret basamaklarını tırmanmaya başlıyor. “Elele” dergisi dahil olmak üzere dört ayrı dergide kapak olmuştur.

Ardından Number 1 TV’de haber sunarak ekranlarla tanıştı. Sinem Kobal'la “Yetenek Avcısı” isimli programı sundu. 2005 senesinde Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler” filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Ardından “Beyza'nın Kadınları”nda boy gösteriyor. 2005 yılında adı Okan Bayülgen'le anılıyor. Daha sonra Kanal D’de yayınlanan “Ödünç Hayat “ dizide rol aldı. “Elveda Rumeli” adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı. 2007 yılında oyuncu Nejat İşler ile birliktelik yaşadı. Show TV’de yayınlanan “Bu Kalp Seni Unutur Mu” adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2009 yılında Zeki Demirkubuz'un yönettiği Kıskanmak'ta başrol oynaması hayatının dönüm noktalarından biri olur. “Ezel” dizisine Bade karekterini canlandırdı.

Berrak Tüzünataç “Son” dizisi ile iş hayatına devam etti. 2010 yılında “Bir Avuç Deniz” sinema filminde (Deniz Demirci) karakterini canlandırırken Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Can Gürzap, Ayda Aksel, Zeynep Özder, Tuğrul Tülek, Ahu Yağtu ile beraber oynadı.

Ayrıca Serdar Ortaç’ın 2004 yapımı “Canıma Minnet” adlı klibinde oynadı.