CHP, 53 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığına sundu umut hakkı ve PKK üyeleri...

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki CHP heyeti, hazırladığı 53 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu. Raporda terör örgütü PKK üyelerinin entegrasyon süreci ve "Umut Hakkı"na ilişkin herhangi bir öneriye yer verilmedi.

CHP, 'Terörsüz Türkiye' adı altında başlatılan sürece ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu Meclis Başkanlığı'na iletti.

CHP'nin raporu, Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından bugün saat 12.00'de TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Emir, TBMM'ye partisinin süreç raporunu sunduktan sonra şu açıklamada bulundu:

"Bizim raporumuzda ‘Umut Hakkı’na dönük herhangi bir atıf söz konusu değil ve bizim raporumuzda özellikle teröre bulaşmamış veya terör örgütü üyesi olmakla birlikte suç işlememiş terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye dönüşü ile ilgili bir öneri de yok"

Raporun içindekiler bölümünde şu başlıklar yer aldı:

1. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması amacıyla idari ve siyasi engellerin kaldırılmasına yönelik öneriler

2. Toplumsal barışın inşası için anayasada düzenlenen hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen idari ve siyasi uygulamalara son verilmesine yönelik öneriler

2.1. Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’ndaki ifade özgürlüğünü engelleyen hükümlerin kanun metinlerinden çıkarılması

2.2. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi

2.3. Otoriter yönetimlerin ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması

2.4. Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu

2.5. Kamuoyunda sansür kanunu olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun getirdiği düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması

2.6. Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması

2.7. Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması

2.8. Çoğulculuğu değil, çoğunluk demokrasisini öngören öneriler

2.9. Bireysel silahlanma, madde kullanımı ve kaçakçılığın önlenmesi

2.10. Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin durumunun, yeniden hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi

3. Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset ortamının oluşturulmasına yönelik öneriler

4. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde kayyım uygulamasına son verilmesine yönelik öneriler

4.1. Yerel yönetimlerde kayyım uygulamasına son verilmesine yönelik öneriler

4.2. Yerel yönetimlerin, mali kaynaklarına merkezi yönetim eli konulması ile halka nitelikli hizmet sunmalarının engellenmesine son verilmesi

5. Siyasetin yargı aracılığıyla şekillendirilmesi ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi amacıyla anayasaya aykırı olarak yapılan tutuklama ve davalara son verilmesine yönelik öneriler

5.1. 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi

5.2. Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi

5.3. Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi

5.4. Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi

5.5. Savunma hakkına getirilen sınırlamalardan geri adım atılması

5.6. Cezaevleri idare ve gözlem kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi

5.7. Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sınırlandırılması

5.8. Yargının bağımsızlığı ve adil kararlar için yargı mensuplarının sorumluluğuna yönelik öneriler

6. Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçları yürürlükten kaldırılmalı ve cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu yeniden düzenlenmeli

7. İnsan haklarının geliştirilmesine ve korunmasına yönelik öneriler

7.1. İnsanlığa karşı suçlara ve işkenceyle etkin mücadele edilmesine yönelik öneriler

7.2. Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılmasına yönelik öneriler

7.3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması önerisi

8. Kadın ve çocuklara karşı şiddetle etkin bir mücadele

9. Yargı ve infaz sistemindeki anti demokratik ve insan haklarına aykırı uygulamalara son verilmesine yönelik öneriler

9.1. Örtülü af niteliğinde olan infaz düzenlemeleri yerine, toplumda cezasızlık algısı yaratmayacak bir infaz rejimi önerisi

10. Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi

10.1. Cemevlerine ibadethane statüsünün tanınması

10.2. Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kapatılması

10.3. Madımak’ın müze yapılması

10.4. Başta kamu kurumları olmak üzere işe girişlerde ve yükselmelerde yaşanan ayrımcılığın önlenmesi

10.5. Diğer talepler

11. Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi

12. Eğitimde demokratikleşme önerileri

12.1. Milli Eğitim Şûrası

12.2. Seçmeli derslerin belirlenmesi

12.3. Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi uygulamasının farklı inançlara göre düzenlenmesi

13. Ekonomide demokratikleşme önerileri

13.1. Kesin hesap komisyonunun kurulması

13.2. Merkez Bankası’nın bağımsızlığının sağlanması

13.3. TÜİK ve düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali özerkliklerinin sağlanması

13.4. Ekonomik Sosyal Konsey’in yeniden yapılandırılması

13.5. TMSF’nin asli işlevine kavuşturulması; şirketlere kayyım uygulamasının siyasete alet edilmemesi

13.6. MASAK’ın yapısının gözden geçirilmesi

13.7. Vergi denetimlerinin yeniden düzenlenmesi

13.8. Kamu ihale mevzuatının yeniden düzenlenmesi