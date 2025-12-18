BIST 11.322
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı: Sabır tükeniyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'ye yönelik mesajında, "Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakata uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz, ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World yayınında Suriye'de devrim sonrası sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DEAŞ'la mücadelenin iş birliğiyle sürdürülebileceğini vurgulayan Fidan, SDG'ye Şam yönetimiyle entegrasyon konusunda net mesajlar verdi.

 Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve Şam yönetiminin güçlenmesiyle birlikte bölgesel iş birliğinin arttığını belirten Fidan, DEAŞ tehdidine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Fidan, "Bir iş birliği mekanizması olduğu sürece DEAŞ tehdidiyle başa çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

Son 40 yıldır terörle mücadelede kapsamlı bir deneyime sahip olduklarını dile getiren Fidan, Türkiye'nin PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelenin, bölgedeki DEAŞ tehdidine karşı da güçlü bir altyapı oluşturduğunu vurguladı.

"Suriye'nin iyileşme süreci sabote edilemez"

Türkiye'nin, ABD ve bölge ülkeleriyle birlikte DEAŞ'a karşı ortak bir gündem yürüttüğünü ifade eden Fidan, "Hiçbir terörist unsurun Suriye halkını ve devletini iyileşme yolunda raydan çıkarmasına asla izin vermemeliyiz" dedi.

SDG'ye açık ve net mesaj

Bakan Fidan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda da net bir uyarıda bulundu. Fidan, "Terör örgütü SDG gecikmeden mutabakata uymalı. Yeniden askeri güç kullanılmasından yana değiliz ancak ilgili aktörlerin sabrı tükeniyor. Şam yönetimiyle SDG arasındaki entegrasyonun diyalogla çözülmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında askeri yöntemlere başvurmak istemediklerinin altını çizen Fidan, sorunların diyalog ve uzlaşı yoluyla çözülmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

