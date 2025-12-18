BIST 11.315
İsrail'den Mısır’a gaz ihracatına onay

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır’a yaklaşık 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracatına izin veren anlaşmaya onay verdiklerini duyurdu.

Netanyahu, Enerji Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, Mısır'la yapılan 112 milyar şekel (35 milyar dolar) değerindeki anlaşmanın "İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması" olduğunu belirtti.

 Doğal gaz anlaşmasından elde edilecek meblağın 18 milyar dolarının doğrudan hazineye gireceğini söyleyen Netanyahu, Mısır'la varılan anlaşmanın İsrail'in enerji alanında bölgesel konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğini öne sürdü.

 Netanyahu, konuşmasını "Daha ​​hoş sürprizler olacak." diye bitirdi.

 İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

 Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

 Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

