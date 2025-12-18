Zehra Kınık’a trafik kazasında 2 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul Beykoz’da 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin yaşamını yitirdiği, iki kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

Beykoz’da 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklete çarpılması sonucu Batın Barlasçeki hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin tutuksuz yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce “taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş, ehliyetine de 2 yıl süreyle el koymuştu.

Karar, istinafa taşınmış; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yaralanan müştekilerin şikâyetlerini geri çekmesi nedeniyle sanığın yalnızca “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek yerel mahkeme kararını bozmuştu. Dosya bu gerekçeyle yeniden Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

SAVCIDAN “TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA” TALEBİ

1 Aralık’ta görülen duruşmada cumhuriyet savcısı, yaralanan müştekilerin farklı aşamalarda şikâyetlerinden vazgeçtiğini hatırlatarak sanığın “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

BERAAT TALEBİ

Bugün görülen duruşmada savunma yapan Fatıma Zehra Kınık Demir, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Tekrardan aynı üzüntüyü yaşadığımı söylemek istiyorum. Onlarla üzüntümü paylaşıyorum. Kamera kayıtlarından açıkça gözüktüğü gibi bana yol veren minibüs sonrası yavaşça çıktım. Aradan süratle fırlamış olan motosiklet sürücüsünü benim farıma sürttüğü zaman farkettim. Kör noktamda kalıyordu sürtünce farkettim. Keşke bu kaza yaşanmasaydı. Kusurun motosiklet sürücüsünde olduğu kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum."

ANNE: CEZASIZ KALMASINI KABUL EDEMEM

Hayatını kaybeden Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan ise mahkemede yaptığı beyanında şu sözlere yer verdi:

"Sanığın cezasız kalmasını kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Ben oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Yaşasaydı 18 yaşına girecekti bir canın yok olmasına sebep olmuşken bunun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim."

MAHKEMEDEN 2 YIL 6 AY HAPİS KARARI

Mahkeme, sanık Fatıma Zehra Kınık Demir’i “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki tutumu ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el konulmasına karar verdi.