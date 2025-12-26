İstanbul'da simide zam geldi! İşte 100 gramlık yeni simidin fiyatı

İstanbul’da resmi bir tarife değişikliği olmamasına rağmen, bazı bölgelerde simit fiyatları yüzde 25 artışla 25 liraya yükseldi. Resmiyetle saha arasındaki fiyat makası giderek açılırken, esnaf temsilcileri asıl zam kararı için yılbaşını işaret etti.

İstanbul'da sokak lezzetlerinin başında gelen simit, resmi tarifelerin ötesinde bir fiyatlandırma ile tezgahlarda yer almaya başladı. Uzun süredir kağıt üzerinde 15 lira olması gerekirken 20 liradan satılan 100 gramlık simit, son bir haftadır özellikle yoğun bölgelerde 25 liradan alıcı buluyor.

TARİFE 15, SAHA 25 LİRA: KARMAŞA SÜRÜYOR

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul genelinde simit fiyatlarında yaşanan bu "fiili zam", tüketici ile esnaf arasındaki fiyat tutarsızlığını bir kez daha gündeme taşıdı. Resmi makamların onayladığı 15 liralık birim fiyat, artan maliyetler gerekçesiyle esnaf tarafından uzun süredir uygulanmıyordu. Ancak 20 liradan 25 liraya geçiş, vatandaşın bütçesinde yüzde 25’lik yeni bir ek yük oluşturdu.

ODA BAŞKANI: "OCAK AYINI BEKLİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, mevcut durumda alınmış resmi bir zam kararı olmadığını vurguladı. Özdemir, şunları kaydetti:

"Şu an için geçerli olan tarife 15 liradır ve herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bazı bölgelerde 25 liradan satış yapanlar odaya bağlı olmayan veya kendi fiyatını belirleyen işletmeler olabilir. Ancak artan hammadde ve işçilik maliyetleri nedeniyle yılbaşından sonra, Ocak ayı itibarıyla yeni bir tarife düzenlemesi yapmayı planlıyoruz."

MALİYET BASKISI FİYATLARI TETİKLİYOR

Esnaf, un, susam ve elektrik fiyatlarındaki artışın yanı sıra dükkan kiralarındaki yükselişin resmi tarifeyi "geçersiz" kıldığını savunuyor. Tüketiciler ise asgari ücret zammı henüz cebe girmeden temel gıda kalemlerinde yaşanan bu artışlara tepkili. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin, tarife dışı satış yapan işletmelere yönelik denetimleri sıklaştırıp sıklaştırmayacağı ise merak konusu.