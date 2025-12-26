BIST 11.340
Erdoğan talimatı verdi! Tüm raporlar genel merkeze iletilecek

AK Parti'de milletle gönül bağını güçlendirmeye yönelik saha çalışmaları kış döneminde de devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla parti merkezinden il başkanlıklarına yazı gönderildi. 2025– 2026 kış dönemi saha çalışmalarının kapsamı ve yol haritası belirlendi.

AK Parti'nin saha çalışmalarını kış döneminde de kararlılıkla sürdüreceği öğrenildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş imzasıyla il başkanlıklarına bir yazı gönderildi. Yazıda 2025–2026 kış dönemi saha çalışmalarının kapsamı ve yol haritası aktarıldı.

TEŞKİLAT TÜM İMKANLARIYLA SAHADA OLACAK

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre; kış ayları boyunca milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ile birlikte Bakanlar ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri sahada aktif olarak yer alacak. Bu süreçte bakanlar ve MYK üyeleri, çeşitli illeri ziyaret ederek teşkilatlarla bir araya gelecek. Saha programlarına da katılacak olan bu isimler vatandaşlarla doğrudan temas kuracak. Kış dönemi boyunca il ve ilçelerin tamamını kapsayacak şekilde planlanacak programlarda; ev ziyaretleri, esnaf ve sanayi sitesi buluşmaları, öğrenci evleri ve yurt sohbetleri, üye toplantıları, STK ve dernek ziyaretleri ile yeni seçmen buluşmaları gerçekleştirilecek.


TÜM RAPORLAR AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NE İLETİLECEK

AK Parti tarafından parti teşkilatlarına gönderilen yazıda, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana millet odaklı bir siyaset anlayışıyla hareket ettiği vurgulanarak, sahadan gelen talep ve beklentilerin politika üretiminde belirleyici olmaya devam edeceği ifade edildi. Programların disiplinli bir şekilde planlanması, saha ekiplerinin önceden organize edilmesi, basın bilgilendirmesinin zamanında yapılması ve her programın raporlanarak Genel Merkez'e iletilmesi istendi.

İKİ AYLIK PERİYOT

İki aylık periyotlar halinde yapılacak planlamalar sonucunda milletvekillerinin ilin tüm ilçelerini ziyaret etmiş olması ve saha raporlarının eksiksiz şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekildi. Ramazan ayına yönelik programların ise ayrıca planlanacağı belirtildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek bu çalışmalarla birlikte, kış dönemi boyunca teşkilatların sahadaki görünürlüğünün artırılması, vatandaşla bire bir temasın güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda toplumsal bağların daha da pekiştirilmesi amaçlanıyor.

