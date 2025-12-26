Eksim Holding 40. yılına yerli ve yenilenebilir kaynakları güçlendiren yatırımlarla giriyor

Gıda, yenilenebilir enerji, elektrik dağıtımı ve girişim sermayesi alanlarındaki yatırımlarına 2025'te hız veren Eksim Holding, 40. yılına gireceği 2026'ya, istihdama, verimliliği artırmaya ve cari dengeye katkı sunacak yatırımlarla giriyor.

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, holdingin 2025 yılı faaliyetlerini ve gelecek yıla ilişkin hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Arıoğlu, bu yıl gıda, holdingin, yenilenebilir enerji, elektrik dağıtımı ve girişim ekosistemi gibi stratejik alanlarda güçlü konumunu korurken, aynı zamanda yıl boyunca yatırım ve dönüşüm adımlarını da kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Aynı anda birden fazla kulvarda faaliyet yürüttükleri 2025'te odak noktalarının yenilenebilir enerjide yeni santral yatırımları ve kapasite artışlarıyla ölçek büyütmek, elektrik dağıtımında şebeke modernizasyonu ve AR-GE çalışmalarına hız vermek olduğunu anlatan Arıoğlu, yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücün 1 gigavatın (GW) üzerine çıkarıldığını kaydetti.

Arıoğlu, 'Proje bazında baktığımızda yaklaşık 3 gigavatlık bir portföy ölçeğine ulaşmış durumdayız. Bugün Türkiye'de rüzgar enerjisi üretiminde ilk 3 oyuncu arasında yer alıyoruz. Bu alanda aynı anda 11 farklı sahada inşaat yürütebilen sayılı gruplardan biri olarak, ölçeğimizi sürdürülebilir biçimde büyütmeyi hedefliyoruz.' diye konuştu.

Arıoğlu, Eksim Enerji ile Türkiye'deki ve yurt dışındaki enerji yatırımlarını hızlı şekilde sürdürdüklerini belirterek 'Yıl içinde toplam yatırım tutarı 195 milyon avro olan Geyve Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesinin ilave kısmını ve 150 milyon dolar tutarındaki Viranşehir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini devreye aldık. Yozgat RES sahasında 5, Karaman RES'te 3, Silivri RES'te ise 7 yeni türbin için üretim izin süreçlerini tamamladık.' dedi.

Bu yılın, yurt dışında yaptıkları yatırımları çeşitlendirdikleri bir sene olduğunu dile getiren Arıoğlu, yatırım ve proje portföylerini, Gürcistan'da 700 megavata, Ukrayna'da 420 megavata çıkardıklarını, ayrıca yatırımları Doğu Avrupa ve Balkanlar gibi yeni yatırım bölgeleriyle genişletmek üzere çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Enerji dağıtımında teknoloji odaklı dönüşüm

Elektrik dağıtım iştirakleri Dicle Elektrik ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te yaşayan yaklaşık 6,5 milyon vatandaşa toplam 10 bin kilometrelik enerji nakil hattıyla elektrik dağıtım hizmeti sunduklarına dikkati çeken Arıoğlu, şunları kaydetti:

'Bu şirketimizde 2025 gündemimiz, şebeke modernizasyonu, kesintisiz hizmet, saha dayanıklılığı ve kayıp-kaçakla mücadelede teknoloji kullanımını genişletmek oldu. Bugüne kadar hizmet bölgemize 60 milyar lira yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda gerçekleştirmeyi planladığımız 60 milyar liralık yeni yatırımla da bu coğrafyaya olan uzun vadeli bağlılığımızı sürdüreceğiz.

2025 ajandamızın en önemli maddelerinden biri de AR-GE çalışmalarımızdı. Dicle Elektrik olarak Türkiye'de dağıtım şirketleri arasında kurulan ilk AR-GE merkezine sahibiz. Biz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) onayladığı 84 projenin 29'unu bugün aktif şekilde yürütüyor, sahadaki ihtiyaçlara doğrudan karşılık veren çözümler geliştiriyoruz.'

Gıda sektöründe büyümeyi destekleyen stratejik adımlar

Arıoğlu, 2025'in gıda iş kollarının amiral gemisi olarak nitelendirdikleri Eksun Gıda için de önemli bir yıl olduğunu, Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarında 200'ü aşkın ürün çeşidiyle operasyonlarını güçlendiren adımlar attıklarını anlattı.

Konya tesislerindeki un silosu yatırımıyla depolama kapasitelerini 4 bin 700 ton seviyesine yükselttiklerine dikkati çeken Arıoğlu, Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk şirketlerinin de 34 bin 500 ton kapasiteyle faaliyete geçtiğini dile getirdi.

Arıoğlu, Eksun Gıda için enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklarla karşılama oranlarını artıracak projelere de imza attıklarını anlatarak, Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında geliştirdikleri 7 megavat ve 11,9 megavat kapasiteli iki RES projelerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Yatırım Teşvik Belgesi ile bir üst aşamaya taşıdıklarını söyledi.

Eksim Holding 40. yıla yatırımlarla giriyor

Girişim sermayesi tarafında da Eksim Ventures ile portföylerini sağlık teknolojileri ve de siber güvenlik tarafında güçlendirdiklerini vurgulayan Arıoğlu, yeni alanlara açıldıkları bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

'Yapay zeka tabanlı dijital patoloji alanında Virasoft, siber güvenlikte DefensX, dijital sağlıkta ise SmartAlpha ve PhiTech Bioinformatics'e yatırım gerçekleştirdik. Yılın son yatırımı olarak nükleer reaktör geliştiricisi Aalo Atomics'i portföyümüze ekledik. Yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım tutarımızla yatırımcı olduğumuz girişim ve fon sayısı 28'e ulaştı. Önümüzdeki yıl holdingimizin 40'ıncı yaşını kutlayacağız.

Yatırımlarımızın yanı sıra istihdam alanında özellikle gençler tarafından tercih edilen bir holding olarak, 40'ıncı yılımızda da ülkemizin geleceği için üretmeye ve kaliteli hizmet sağlamaya devam edeceğiz. Gıda, yenilenebilir enerji, elektrik dağıtımı ve girişim sermayesi alanlarında yaptığımız yatırımlarla üretimi, istihdamı ve verimliliği büyütmeye, enerji tarafında ithalat bağımlılığını azaltan adımlarla cari dengeye katkımızı artırarak sürdüreceğiz.'