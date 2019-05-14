Türkiye İş Bankası çalışma saatleri şubelere göre kapanış saatleri

Banka çalışma saatleri genelde saat 09.00-18.00 saatleri arasında çalışan vatandaşların en çok araştırdıkları konulardan biri. Çoğu bankanın açılış ve kapanış saati aynı olsa da farklılık gösteren bankalar da var. Peki Türkiye İş Bankası saat kaçta açılıyor, öğle tatili ne zaman, Türkiye İş Bankası saat kaçta kapanıyor?

Banka işlemleri olan vatandaşlar hangi banka saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Haftaiçi çalışanlar banka işlemlerini yapabilmek için erken açılan ya da geç kapanan bankaları öğretmeye çalışıyor. Peki Garanti Bankası, Vakıfbank, Akbank, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve HSBC bankası saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Türkiye'de vatandaşlar genelde mesaiye sabah saat 09.00 civarında başlıyor. Akşam mesai ise 18.00'de bitiyor. Hal böyle olunca birçok çalışan banka işlemlerini halledemiyor ya da bunun için işyerinden izin almak zorunda kalıyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ – BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Genel olarak bakıldığı zaman bankacılık sektöründe çalışma saatleri sabah 8.30 ile 9 arasında başlayıp akşam 5 ile 5.30 arasında bitiyor. Hemen hemen hepsinde aynı olsa da bazı durumlarda farklılık göstermesinden dolayı sizler için aşağıda banka çalışma saatlerini listeledik…

* Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri

Türkiye İş Bankası Açılış Saati: 09:00

Türkiye İş Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Türkiye İş Bankası Kapanış Saati: 17:00

Türkiye İş Bankası'nın farklılık gösterdiği şubeleri bulunur. Bunlar;

Türkiye İş Bankası İstanbul Viaport AVM: 10:00–18:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Sabiha Gökçe Havaalanı: 08:00–18:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Nautilus AVM: 10:00–18:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Kanyon AVM: 10:00–18:30

Türkiye İş Bankası İsanbul Adalet Sarayı: 09:00–12:30 / 13:30–17:00

Türkiye İş Bankası İstanbul Teknik Üniversitesi Adalet Sarayı: 08:30–17:00

Türkiye İş Bankası İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi: 10:00–19:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Borsa: 09:00–12:30 / 13:30–17:00

Türkiye İş Bankası İstanbul Atatürk Hava Limanı: 00:00–23:59