BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 22 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 22 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 265 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 88 milyon 760 bin 525'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ağustos 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 196 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 13 bin 263 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları son 16 turunu garantiledi
Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapan Filenin Sultanları son 16 turunu garantiledi
Eren Kaşıkçı evli mi eşi Ecem Kaşıkçı ve kızı Maya kimdir?
Eren Kaşıkçı evli mi eşi Ecem Kaşıkçı ve kızı Maya kimdir?
Masterchef Hasan instagram hesabı nedir Masterchef Hasan kimdir?
Masterchef Hasan instagram hesabı nedir Masterchef Hasan kimdir?
Tunahan Ak Masterchef 2021 ailesi aslen nereli kaç yaşında?
Tunahan Ak Masterchef 2021 ailesi aslen nereli kaç yaşında?
Milhan ne demek anlamı nedir 2021 Masterchef Milhan kimdir?
Milhan ne demek anlamı nedir 2021 Masterchef Milhan kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan diplomasisi sürüyor
Hamza Mercimek Masterchef 2021 aslen nereli evli mi?
Hamza Mercimek Masterchef 2021 aslen nereli evli mi?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte aşı yaptıranların sayısını açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte aşı yaptıranların sayısını açıkladı
Kaçak göçmenlerin kaldığı yeraltı sığınakları tespit edildi
Kaçak göçmenlerin kaldığı yeraltı sığınakları tespit edildi
Masterchef Burcu evli mi eşi İbrahim Önal kimdir nerede yaşıyor?
Masterchef Burcu evli mi eşi İbrahim Önal kimdir nerede yaşıyor?