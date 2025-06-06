Trump'ın eski danışmanından Elon Musk'ı kızdıracak sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasının ardından vergi tasarısıyla ilgili sert eleştirileri dolayısıyla Trump ile gerilim yaşayan iş insanı Elon Musk'ın ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

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The New York Times gazetesine konuşan Bannon, Elon Musk'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD yönetimine Musk ile yapılan tüm sözleşmelerin iptal edilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Bannon, iş insanı hakkında uyuşturucu kullanımı ve ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Çin'le ilgili gizli brifing alma çabaları da dahil çeşitli konularda soruşturmalar başlatmasını istedi.

"Derhal ülkeden sınır dışı edilmeli"

Bannon, "Musk'ın göçmenlik statüsüne dair resmi soruşturma başlatmaları gerekiyor çünkü güçlü şekilde inanıyorum ki kendisi yasa dışı bir göçmen ve derhal ülkeden sınır dışı edilmeli." ifadesini kullandı.

Annesi aracılığıyla Kanada vatandaşlığına sahip olan Güney Afrika doğumlu Musk, aynı zamanda ABD vatandaşı.