Yıl sonu altın fiyatları için bomba tahmin! Gram-çeyrek altın fiyatı...

Düşüşü ile yatırımcısını şaşırtan altın fiyatlarında bugün dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Gram altın bayramın ilk gününde yükselişe geçti. Yurt içinde piyasalar kapalı. Öte yandan yatırımcılar gözlerini ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevirdi. İşte altında son durum...

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Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 4 bin 235 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 252 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 880 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,3 artışla 3 bin 365 dolardan işlem görüyor.

Trump-Musk gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk arasındaki gerilim, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine dair iyimser havayı gölgede bırakırken, yatırımcılar gözlerini ABD'de açıklanacak istihdam verilerine ve jeopolitik gelişmelere çevirdi.

Bugün yurt içi piyasalar kapalı

Bugün yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 340 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

A Haber yayınında konuşan ve altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran Finans Analisti İslam Memiş orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentisinin sürdüğünü bildirdi. Memiş şunları kaydetti: