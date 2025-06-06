BIST 9.487
DOLAR 39,27
EURO 44,83
ALTIN 4.239,92
HABER /  GÜNCEL

İmamoğlu: Asıl bayram, bu zihniyetten kurtulduğumuz gün olacak

İmamoğlu: Asıl bayram, bu zihniyetten kurtulduğumuz gün olacak

Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Kurban Bayramı mesajı yayımladı. İlk kez bir bayramı ailesinden ve sevdiklerinden uzakta geçirdiğini vurgulayan İmamoğlu, kendisine ve yol arkadaşlarına yönelik süreci “büyük bir kumpas” olarak nitelendirdi. Mesajında iktidarı “fitneci ve darbeci akıl” olarak tanımlayan İmamoğlu, "Asıl bayram, bu zihniyetten kurtulduğumuz gün olacak" dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bayram mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hem kişisel duygularını hem de siyasi değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu mesajına şu sözlerle başladı:

“Her bayramda büyüklerimin ellerini öper, geniş ailemle bir araya gelir ve fırsat bulursam doğduğum toprakları ziyaret ederek büyüklerimizin hayır dualarını alırdım. İlk defa bir Kurban Bayramı’na cezaevinde giriyorum.”

İmamoğlu, cezaevinde bulunmasını “büyük bir haksızlık” ve “kumpas” olarak nitelendirdi:

“Evet ailemden, sevdiklerimden, evimden ve işimden uzağım. Bir büyük haksızlığın, bir büyük kumpasın mağduruyum. Ama biliyorum ki mücadelemle milyonlarca insanın kalbindeyim. Bu girdaptan çıkınca tüm ülkenin rahatlayacağına da adım gibi eminim. Bu bayram en büyük burukluğum ise haksız yere tutuklanan yol arkadaşlarımın; sırf ailelerine işkence olsun diye başka cezaevlerine sevk edilmeleri oldu. Buradan özellikle haksız yere tutuklanan arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramlarını kutluyorum. Bütün kalbimle, gücümle, dualarımla hep yanlarındayım.”


İmamoğlu, mesajında iktidarı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Şundan emin olun ki ailelerimize bunu yapmalarının tek sebebi çok zayıflamış olmaları, artık milletten tam anlamıyla kopmalarıdır. Bu aklın sonu yakındır, yakında bir daha dönmemek üzere gidecekler. Sizler ise yıllar sonra geriye onurlu duruşunuzu, müthiş direnişinizi ve zafer hikayenizi bırakacaksınız. Bu ülke asıl bayramı bu sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı operasyonları yapanlardan kurtulduğunda kutlayacak.
Biz kazanacağız, millet kazanacak. Bayramınız mübarek olsun.”

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu duyurdu! Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları
İsrail ordusu duyurdu! Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları
Bayramda acil servis alarmda! En çok bu kazalar görülüyor uzmanlar uyardı
Bayramda acil servis alarmda! En çok bu kazalar görülüyor uzmanlar uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı! Gazzelileri unutmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı! Gazzelileri unutmadı
Sahipsiz köpeklerinin saldırdığı motosikletli yaralandı
Sahipsiz köpeklerinin saldırdığı motosikletli yaralandı
Tekin'den CHP'ye başörtüsü eleştirisi: Sadece laf kalabalığı
Tekin'den CHP'ye başörtüsü eleştirisi: Sadece laf kalabalığı
Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi!
Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi!
AK Parti MYK'da gündeme geldi! Trafik cezaları ve radar düzenlemesi
AK Parti MYK'da gündeme geldi! Trafik cezaları ve radar düzenlemesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa mesajı
Yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada ölü ve yaralılar var
İçişleri Bakanı Yerlikaya sürücüleri bir kez daha uyardı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya sürücüleri bir kez daha uyardı!
Arda Turan'ın boşluğu doldu! Eyüpspor'un başına o isim geliyor
Arda Turan'ın boşluğu doldu! Eyüpspor'un başına o isim geliyor
Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya uyarı! "Çocuklar gibi kavga ediyorlar" benzetmesi
Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya uyarı! "Çocuklar gibi kavga ediyorlar" benzetmesi