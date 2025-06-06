Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Kurban Bayramı mesajı yayımladı. İlk kez bir bayramı ailesinden ve sevdiklerinden uzakta geçirdiğini vurgulayan İmamoğlu, kendisine ve yol arkadaşlarına yönelik süreci “büyük bir kumpas” olarak nitelendirdi. Mesajında iktidarı “fitneci ve darbeci akıl” olarak tanımlayan İmamoğlu, "Asıl bayram, bu zihniyetten kurtulduğumuz gün olacak" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bayram mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hem kişisel duygularını hem de siyasi değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu mesajına şu sözlerle başladı:

“Her bayramda büyüklerimin ellerini öper, geniş ailemle bir araya gelir ve fırsat bulursam doğduğum toprakları ziyaret ederek büyüklerimizin hayır dualarını alırdım. İlk defa bir Kurban Bayramı’na cezaevinde giriyorum.”

İmamoğlu, cezaevinde bulunmasını “büyük bir haksızlık” ve “kumpas” olarak nitelendirdi:

“Evet ailemden, sevdiklerimden, evimden ve işimden uzağım. Bir büyük haksızlığın, bir büyük kumpasın mağduruyum. Ama biliyorum ki mücadelemle milyonlarca insanın kalbindeyim. Bu girdaptan çıkınca tüm ülkenin rahatlayacağına da adım gibi eminim. Bu bayram en büyük burukluğum ise haksız yere tutuklanan yol arkadaşlarımın; sırf ailelerine işkence olsun diye başka cezaevlerine sevk edilmeleri oldu. Buradan özellikle haksız yere tutuklanan arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramlarını kutluyorum. Bütün kalbimle, gücümle, dualarımla hep yanlarındayım.”



İmamoğlu, mesajında iktidarı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Şundan emin olun ki ailelerimize bunu yapmalarının tek sebebi çok zayıflamış olmaları, artık milletten tam anlamıyla kopmalarıdır. Bu aklın sonu yakındır, yakında bir daha dönmemek üzere gidecekler. Sizler ise yıllar sonra geriye onurlu duruşunuzu, müthiş direnişinizi ve zafer hikayenizi bırakacaksınız. Bu ülke asıl bayramı bu sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı operasyonları yapanlardan kurtulduğunda kutlayacak.

Biz kazanacağız, millet kazanacak. Bayramınız mübarek olsun.”