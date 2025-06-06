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Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi!

Galatasaray'a Victor Osimhen'den bayram hediyesi!

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen konusunda dün gece yarısı flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için yaptığı teklifi arttırarak revize etti.

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Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için önemli gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ı her zaman ikinci planda tutan ve Galatasaray'ın teklifinin Suudi Arabistan'a yaklaşması durumunda Türkiye'de kalacağını söyleyen Osimhen için sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TEKLİF ARTTIRDI

Daha önce Osimhen'e 15 milyon Euro maaş öneren Galatasaray, Suudi Arabistan'a yetişebilmek için Osimhen'e önerdiği maaş teklifini bonuslar hariç 21 milyon Euro'ya çıkardı.

"OSIMHEN TELEFONLARI AÇMIYOR"

Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan basınında çıkan haberde, "Victor Osimhen, Al Hilal cephesinden gelen telefonları açmıyor." manşetleri atıldı. Osimhen'in öncelik olarak Galatasaray'ı seçtiği ve Suudi Arabistan'dan maaş teklifi artmaması durumunda Galatasaray'a imza atacağı aktarıldı.

AL HİLAL 40 MİLYON EURO ÖNERDİ

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Osimhen'e 40 milyon Euro önerdiği bilinirken, Osimhen'in 45 milyon Euro istediği öğrenilmişti. Suudi ekibi, maaşı 45 milyon Euro seviyelerine çıkarmaması durumunda Osimhen Galatasaray'a imza atacak.

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