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Marmaray’daki yumruklu saldırıda tahliye kararı

Marmaray’da yer verme tartışması sırasında iki çocuğuyla birlikte yolculuk yapan D.E.’nin yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma sürerken, "kasten yaralama" suçundan tutuklanan E.D., yapılan itiraz üzerine mahkeme kararıyla tahliye edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaray'da 31 Mayıs'ta iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E'nin, yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor. 

SALDIRGAN TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verilen şüpheli E.D'nin avukatı, müvekkilinin tutukluğuna itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli E.D'nin dün tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E, yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı.

D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alınmıştı.

Yumruk atan E.D. tutuklanırken, İ.A. serbest bırakılmış

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